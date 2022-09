Dragon Ball The Breakers: Open Beta al via questa settimana

Passata un po’ in sordina a causa del Tokyo Game Show 2022, apprendiamo che l’Open Beta di Dragon Ball The Breakers, il nuovo multiplayer asimmetrico di Bandai Namco e Dimps, avrà inizio questa settimana su tutte le piattaforme di gioco.

Per la precisione, per noi europei l’Open Beta del gioco si terrà dal 22 al 25 settembre 2022 e sarà aperta a tutti i giocatori che vorranno provare questo nuovi titolo del franchise, permettendo allo stesso tempo agli sviluppatori di testare i server online del gioco o scoprire bug e glitch da correggere.

Vi ricordiamo che Dragon Ball The Breakers, di recente mostrato proprio al Tokyo Game Show 2022, approderà il 14 ottobre 2022 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Sarà ovviamente giocabile tramite retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Seres X/S. Proverete la Beta Aperta? Fatecelo sapere!

An Open Beta Test for DRAGON BALL: THE BREAKERS will run from 21/9 PDT / 22/9 CEST through 25/9 PDT/CEST!

We're waiting for open beta testers! Get ready to hunt or to survive! #DBTB pic.twitter.com/6qHl6lAjtc

— Dragon Ball: The Breakers (@DBTB_EN) September 16, 2022