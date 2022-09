Ultra Age: disponibile un DLC gratuito per la versione PC

L’action RPG Ultra Age riceve oggi, nella sua versione PC, un DLC gratuito, Rebirth Project, che aggiunge un nuovo livello roguelike al gioco.Gli editori Intragames e DANGEN Entertainment e gli sviluppatori Next Stage e Visual Dart hanno inoltre annunciato che le versioni PlayStation 4 e Switch del contenuto scaricabile saranno disponibili più avanti. Ecco una panoramica del DLC tramite il sito ufficiale:

Age stava esplorando un portale nel Frontier Shelter quando è stato improvvisamente spostato in quello che sembra essere un laboratorio da una forza sconosciuta. Sembra essere un laboratorio della Frontiera pensato per testare le creature, pieno di molti dispositivi per misurare e registrare le capacità di combattimento e rafforzare le loro carenze. Tutti i soggetti sperimentali creati da questi ripetuti esperimenti sono esseri che cercano la perfezione, creati esclusivamente dai dati.

L’età diventa una reincarnazione costantemente rinata da Helvis in laboratorio ogni volta che un’“Era diversa” partecipa a un esperimento… Un esperimento a cui non si può sfuggire finché non è completamente completato. Riuscirà Age a fuggire dal “Progetto Rinascita”?

Convenienza migliorata per varie armi

Nel “Progetto Rinascita”, le sinastrie dell’episodio originale come la Katana, che è forte contro le creature viventi e la Claymore, che è forte contro i robot, sono state modificate in modo che i vantaggi della sinastria rimangano invariati, mentre la riduzione del danno è stato eliminato.

Grazie a questo, non dovresti provare alcuno svantaggio o disagio in nessuna situazione che incontri oa causa della lama che usi. Puoi usare liberamente l’ azione di sostituzione della lama per continuare le tue combo.

Potenziamenti più potenti con elementi roguelike

Il “Progetto Rinascita” ha un effetto “Sinergia” che diventa sempre più forte quanto più a lungo sopravvivi.

I “Moduli” utilizzati per aumentare le capacità nel gioco originale sono stati migliorati. Ora offrono effetti speciali e l’aggiornamento delle abilità è stato semplificato. Ciò consente al giocatore di combinare le caratteristiche del modulo e della lama per creare potenti combinazioni che non erano possibili nel gioco originale

Ultra Age è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, restiamo sintonizzati per ulteriori informazioni in merito. Nel frattempo però, date uno sguardo alla nostra recensione di Soultice a questo indirizzo.