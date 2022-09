Diablo IV: annunciata una nuova closed beta, in arrivo test pubblici nel 2023

Diablo IV ha avuto recentemente alcune perdite della sua closed alfa, ma per fortuna, più giocatori potranno provare il gioco. Blizzard Entertainment ha annunciato una closed beta per l’end game, con inviti a uscire dopo l’11 ottobre. La beta sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC con cross-play e cross-progression abilitati.

La closed beta è ambientata dopo la campagna, la beta presenta Helltide, un evento regionale che prevede l’uccisione di nemici, la raccolta di ceneri e l’apertura di casse di Helltide. I partecipanti possono anche accedere a Nightmare Dungeon, Whispers of the Dead, Fields of Hatred (il componente PvP) e Schede Eroe. L’idea è per coloro che hanno una vasta esperienza con l’end game di Diablo 3 e Diablo 2: Resurrected per fornire un feedback. Per partecipare, potete iscrivervi sul sito Web o sul launcher di Battle.net entro l’11 ottobre. Gli inviti usciranno dopo questa data, ma se non arrivano entro il 18 novembre, allora non sei stato selezionato. La buona notizia è che ci saranno test pubblici all’inizio del 2023. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Incontra Lilith

Lilith è tornata a Sanctuarium, evocata dopo eoni di esilio da un rituale oscuro. Il suo ritorno preannuncia un’era di oscurità e dolore.

Diablo IV sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.