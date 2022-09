Graveless: Digital Happiness annuncia il suo nuovo gioco

Graveless è il titolo del nuovo gioco in cantiere presso Digital Happines (sviluppatore di DreadOut). Del gioco in questione è stato rivelato tutto e niente, nel senso che il mistero è fitto a partire dalla data di rilascio indicata con un generico ” 202X”.

Per quanto riguarda la trama sembra davvero interessante, pare infatti che il gameplay si muova attorno alle dinamiche dell’immortalità e della mortalità. Nell’universo di Graveless infatti l’immortalità è una cosa tangibile, esiste e fa parte della vita dei protagonisti ma questo rappresenta anche un grande problema per la morte stessa. I giocatori devono purificare i non morti e diventare l’indicatore della loro morte inevitabile.

La morte doveva arrivare a coloro che erano mortali. Ora che l’immortalità non è più un mito e una finzione. La morte… ha bisogno dei suoi agenti. A coloro che sono senza tomba. Tu sei il mietitore.

Ecco, di seguito, le caratteristiche principali rilasciate:

A Feast of Mortality – Oscurata dall’eternità, la tua avventura sarà piena di travolgenti minacce da parte degli Immortali. Purifica i non morti e diventa il presagio della loro morte.

– Oscurata dall’eternità, la tua avventura sarà piena di travolgenti minacce da parte degli Immortali. Purifica i non morti e diventa il presagio della loro morte. Regno ultraterreno – Immergiti nel vasto e enigmatico regno dell’immortalità. Dove una storia multistrato raccontata per frammenti, alla scoperta dell’ignoto che si interseca nel tuo pellegrinaggio, svela il suo enigma.

– Immergiti nel vasto e enigmatico regno dell’immortalità. Dove una storia multistrato raccontata per frammenti, alla scoperta dell’ignoto che si interseca nel tuo pellegrinaggio, svela il suo enigma. Risveglia il tuo potere interiore – Definisci il tuo stile unico. Sfrutta, migliora, padroneggia e sviluppa le tue abilità adattando costantemente il tuo stile di gioco alle tue abilità uniche.

Questo dungeon crawler in terza persona, single player gioco di ruolo d’azione hack-and-slash è stato annunciato attraverso un trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo), Gravless sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC (tramite Steam), dunque potrebbe trattarsi di un vero e proprio titolo next-gen tanto atteso dai fan di tutto il mondo. Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che è disponibile una demo gratuita per Ultra Age? Qui il nostro articolo dedicato.