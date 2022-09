Tactics Ogre Reborn: rivelati nuovi dettagli

Tactics Ogre: Reborn, il remaster di Square Enix del classico RPG tattico del 2010, ha ricevuto alcuni nuovi dettagli e gameplay al Tokyo Game Show 2022. Il team di sviluppo si è seduto per discutere alcuni dei cambiamenti che i fan potrebbero aspettarsi prima del lancio. Come confermato in precedenza, i livelli sono legati ai personaggi anziché alle classi e ogni personaggio può avere fino a quattro oggetti, quattro incantesimi e quattro incantesimi nelle battaglie.

Prima dell’inizio di una battaglia, potete controllare i tipi e la disposizione dei nemici per scegliere il gruppo migliore per la situazione. Sono disponibili anche obiettivi bonus, che forniscono più ricompense al completamento, e ci sono nuove carte Buff da collezionare. Queste forniscono effetti diversi e possono essere impilato quattro volte, ma potrebbe essere necessario rischiare gli attacchi del nemico. Se le battaglie sembrano troppo lente, la nuova modalità ad alta velocità dovrebbe aiutare. Accelera il ritmo della battaglia senza sentirsi troppo a disagio.

Il gioco è basato sulla versione PlayStation Portable di Tactics Ogre del 2010 e contiene filmati completamente doppiati in inglese e giapponese e musica registrata nuovamente. Altri miglioramenti in arrivo al gioco includono battaglie più veloci, salvataggio automatico e la possibilità di modificare i controlli e l’interfaccia utente. Anche l’IA è stata rinnovata e i nemici ora adatteranno le loro tattiche. Di seguito una panoramica:

Dopo la morte del tiranno, le isole di Valeria si ritrovano nel mezzo di un brutale conflitto tra tre fazioni alla ricerca di potere. In Tactics Ogre: Reborn, seguirete la storia di un giovane finito al centro della guerra dopo la morte del padre. Nonostante ciò che crede siano solo libertà e giustizia, presto scoprirà che anche il più nobile degli obiettivi richiede di prendere delle decisioni molto difficili.

Tactics Ogre: Reborn sarà disponibile dall’11 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam.