Marvel’s Midnight Suns: ecco il trailer di Magik

Marvel’s Midnight Suns uscirà durante il periodo natalizio, nel frattempo si susseguono i trailer dedicati ai personaggi e questa è la volta di Magik, ovvero Illyana Rasputin sorella di Colossus. Illyana venne rapita da Mefisto in giovane età e nel momento in cui manifestò i suoi poteri da mutante divenne la sua apprendista.

Sarà interessante vedere come si svilupperanno le sue abilità nel corso del gameplay, i suoi poteri si focalizzano essenzialmente sul teletrasporto e sull’apertura dei portali attraverso i quali inviare i nemici ed è in grado di incanalare la sua forza in un’arma chiamata Soulsword. Magik è inoltre in grado di evocare Darkchylde; il fatto interessante è che nei fumetti questa figura rappresenta l’alter ego di Magik mentre nel videogioco sembra una vera e propria entità separata.

Marvel’s Midnight Suns verrà lanciato il 2 dicembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC ( tramite Steam), mentre le versioni Xbox One, PS4 e Nintendo Switch saranno disponibili in un secondo momento, restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che Digital Happiness ha svelato il suo nuovo gioco in cantiere? Qui il nostro articolo dedicato.