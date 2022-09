Star Wars The Old Republic: nuova piattaforma in arrivo

Star Wars: The Old Republic ha celebrato di recente il suo decimo anniversario con l’espansione Legacy of the Sith. Mentre il gioco è cambiato drasticamente dalla sua uscita nel 2011, i forum non hanno visto lo stesso restyling. Entro la fine di settembre, tutto cambierà.

Secondo il community manager di SWTOR, JackieKo, il vecchio forum riceverà un grande aggiornamento il 29 settembre 2022 che annuncia una nuova piattaforma insieme a un lungo elenco di nuove funzionalità. Il rilascio sarà suddiviso in due fasi, con la prima fase che porterà il maggior numero di funzionalità e la seconda fase incentrata sul coinvolgimento della community. Il 26 settembre 2022, i vecchi forum verranno interrotti per manutenzione per 72 ore a causa della natura del porting di 10 anni di dati sulla nuova piattaforma. Di seguito una panoramica delle funzioni in arrivo con l’aggiornamento:

Feed personalizzati

Visualizzazione ottimizzata per dispositivi mobili

Sistema di premi per i partecipanti del forum

Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

“Star Wars: The Old Republic è un MMO free-to-play in cui potete vivere da protagonisti la vostra personale saga di Star Wars. Giocate nei panni di un Jedi, un Sith, un cacciatore di taglie o uno dei tanti altri ruoli iconici di Star Wars ed esplorate la galassia lontana lontana oltre 3.000 anni prima dei film classici.

Effettua scelte importanti durante il tuo viaggio e diventa l’eroe della tua personale saga di Star Wars. Il gioco include una trama interattiva con dialoghi cinematografici e doppiaggio completo per tutti i personaggi del gioco.

Star Wars The Old Republic è disponibile per PC tramite Steam e Origin. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.