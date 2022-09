Apex Legends: ecco l’evento Beast Of Prey e le note sulla patch

Disponibile a partire da oggi un nuovissimo evento Collection in Apex Legends, stiamo parlando di Beast Of Prey, portato direttamente dall’aggiornamento 2.05 disponibile su tutte le piattaforme supportate.

Oltre alla correzione di bug e modifiche all’equilibrio, il nuovissimo evento implementa all’interno del gioco tantissime novità, tra cui una nuovissima modalità a tempo limitato intitolata ” Gun Run”. Questa modalità consente ai giocatori di sfidarsi testa a testa contro altre 3 squadre in una gara per padroneggiare un’ampia gamma di armi. Per ogni uccisione un giocatore ottiene una specifica arma, ed è avanzando il più velocemente possibile attraverso la conquista di armi che si vince la partita.

Per quanto riguarda invece le note sulla patch, eccole di seguito:

Aumento del costo per i colpi Hammerpoint per il Mozambico

Bianco: 100 -> 150

Blu: 200 -> 250

Viola: 500 -> 700

Sheila ora eredita le impostazioni di sensibilità per il livello di sensibilità ottica più simile

2x – Zoom Sheila mobile

3x – Zoom Sheila montato

Bug Fix

[Vantage] – Risolto un bug con l’emote “Whittle Break” di Vantage per cui rimaneva piatto a terra invece di stare seduto in posizione verticale.

Risolto un problema per il quale il display che mostrava le munizioni per frecce Bocek Compound Bow era incoerente.

[Vantage] – Risolto un bug per cui l’utilizzo della tattica di Vantage all’interno del Portale di Wraith poteva far rimanere il giocatore in volo e la tattica andava in cooldown.

Il timer Fuori limite ora partirà una volta che il giocatore ha toccato terra quando atterra fuori campo.

[SOLO PS5] – Maggiore velocità di scorrimento nei menu.

Risolto un problema per il quale Shield Cells mostrava la quantità errata di cure disponibili mentre subiva danni.

[Newcastle] – Risolto bug per cui Ultimate continua a volare anche dopo che Newcastle è stata abbattuta.

[Modalità di controllo] – Risolto bug per cui se un giocatore esce dal gioco durante il caricamento della mappa non è in grado di scegliere una posizione di spawn dopo aver riaperto il gioco.

[Controllo] – Risolto bug per cui i giocatori non potevano acquisire punti di controllo mentre erano in fase.

[Mappa Tempesta Fronte] – Rimossa la capacità di mitragliare sui cannoni gravitazionali.

L’aggiornamento Apex Legends è disponibile a partire da oggi( per maggiori informazioni basta visitare il sito ufficiale a questo indirizzo), 20 settembre. Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che Marvel’s Midnight Suns ha mostrato Magik nel nuovo trailer? Qui il nostro articolo dedicato.