Kingdom Come Deliverance The Board Game: iniziata la campagna di crowfunding

Warhorse Studios, Boardcubator e Prime Matter sono felici di lanciare la campagna di crowdfunding per Kingdom Come Deliverance – The Board Game su Gamefound. Warhorse Studios ha collaborato con Boardcubator, il potente gioco da tavolo ceco, per portare l’acclamato RPG open world Kingdom Come: Deliverance nel mondo dei dadi, dei gettoni e dei tavoli tattici. Kingdom Come: Deliverance – The Board Game condivide alcuni luoghi e personaggi del videogioco, ma racconta anche la sua storia a sé ed è da intendersi come uno spin off che condivide lo stesso universo.

Il trailer di lancio ricrea l’atmosfera della stessa esperienza coinvolgente apprezzata da oltre 5 milioni di giocatori di Kingdom Come Deliverance. Un mondo vivo e che respira, decisioni incrociate e un’enorme attenzione alla narrazione e all’immersione sono lì da esplorare.

Kingdom Come: Deliverance – The Board Game è un gioco di ruolo cooperativo dove possono giocare fino ad un massimo di 4 giocatori che trasporta nella Boemia del XV secolo. Godetevi una storia coinvolgente con doppiaggio realistico, un’atmosfera onnicomprensiva e un sistema di costruzione del personaggio. Scegliete tra 4 personaggi diversi, tutti con statistiche e attributi diversi, e sali di livello. Trovate, acquistate e condividete il bottino che ti supporta nella tua missione mortale raccogliendo informazioni critiche sulla guerra che determineranno la fede di un’intera nazione. Il gioco offre diverse campagne con varie avventure, tutte tracciate da un’app mobile inclusa che si occupa del gameplay in modo che i giocatori possano concentrarsi sulle loro missioni. Niente magia, niente draghi, solo il buon vecchio KCD come gioco da tavolo. Di seguito una panoramica:

Caratteristiche