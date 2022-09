Sonic – Il Film 2, l’eroe blu conquista Cinecittà World

Sonic – Il Film 2 è l’acclamato seguito del primo eccezionale titolo in Live Action dedicato ad uno degli eroi più amati del panorama videoludico, Sonic – Il Film, una pellicola del 2020 diretta, come il sequel, da Jeff Fowler. Sulle pagine di Games Village abbiamo recensito con entusiasmo il primo film, che trovate in questa pagina, mettendo in risalto la bravura dell’intero cast (umano), su cui però spicca l’incontenibile Jim Carrey, perfettamente a suo agio nei panni del folle Dr. Ivo Robotnik, antagonista storico di Sonic, ispirato nelle fattezze a Theodore Roosevelt Jr. 26º presidente degli Stati Uniti. Quest’ultimo, peraltro doveva essere il protagonista della serie, poi scartato e relegato al ruolo di villain. La conferma del sequel, che trovate qui, ha fatto letteralmente impazzire i fan del riccio blu, e Sonic – Il Film 2 si è confermato l’opera di qualità che tutti si aspettavano, con l’introduzione anche di nuovi personaggi. Trovate in questa pagina la nostra recensione.

Le origini di Sonic, dai videogiochi al grande schermo

Come sappiamo entrambi i lungometraggi hanno riscosso un enorme successo sia di pubblico che di critica, principalmente grazie al carisma del leggendario personaggio di Sonic, creato dal game designer Yuji Naka e dal carachter design Naoto Oshima, che ha debuttato nel 1991, sul sistema a sedici bit SEGA Mega Drive, festeggiando di recente il trentennale della sua carriera, come abbiamo detto in questa pagina. Sonic nasce come antagonista del concorrente Super Mario, mascotte di Nintendo, ma viene caratterizzato in maniera molto marcata per piacere ad un pubblico giovane, citando le rockstar iconiche degli anni novanta, Michael Jackson prima di tutto, come sappiamo grande appassionato di videogiochi, da cui eredita i guanti bianchi, peraltro il musicista compone anche alcuni brani per il terzo episodio della serie, ma non soddisfatto dai risultati ottenuti dal chip della console, non vuole farsi accreditare. Madonna sarebbe stato il nome della fidanzata di Sonic, cambiato all’ultimo momento per motivi ancora ignoti, e che dire della cresta blu di Sonic stesso? Un chiaro riferimento alle creste punk dei ragazzi londinesi dei primi anni novanta. Ma perché Sonic corre sempre in maniera così forsennata? La risposta è legata ad una caratteristica tecnica del Mega Drive, dotato del processore più veloce allora sul mercato, il Motorola 68000, che Yuji Naka omaggia con un gameplay basato sulla velocità. La sfida con Super Mario diventa subito accesa, e vero simbolo della Console War di quegli anni tra SEGA e Nintendo. L’idraulico italiano, però, a differenza di Sonic, prova in tempi remoti la via del Cinema nel 1993, con il primo film in assoluto tratto da un videogioco, Super Mario Bros. Il Film, di cui abbiamo parlato in questa pagina, con risultati, purtroppo, disastrosi.

Sonic The Hedgehhog alla conquista di Cinecittà World!

Da decenni tutti i fan del riccio blu non aspettavano altro che vederlo in un vero lungometraggio al cinema, dopo aver adorato Sonic La Serie Animata. L’idea di proporre un film girato in Live Action con veri attori ed il personaggio di Sonic aggiunto in computer grafica si rivela vincente, del resto una tecnica simile, personaggi reali ed animazione tradizionale sovrapposta, aveva decretato il successo dell’indimenticabile Roger Rabbit nel 1988. Peraltro dietro al progetto dei film di Sonic ci sono grandi nomi, non solo SEGA stessa, ma anche Paramount Pictures, Original Film, Blur Studio di Tim Miller, che figura tra i produttori, oltre che Marza Animation Planet, Twenty Century Studios ed Eagle. Dopo aver fatto innamorare Hollywood, il velocissimo Sonic si prepara a conquistare Cinecittà World, il famoso parco dei divertimenti romano. Sonic 2 – Il Film sarà infatti protagonista di una proiezione completamente gratuita per tutti i visitatori del parco nella data di Domenica 25 Settembre. La pellicola verrà infatti proiettata alle ore 17:00 al Teatro 4 di Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv a Roma. Per vedere la proiezione bisogna recarsi presso il Cinecittà Shop a partire dalle ore 11.

Sonic – Il Film 2, le edizioni Home Video

La trama del secondo capitolo delle avventure cinematografiche di Sonic parte esattamente da dove finiva il primo capitolo, e vede l’eroe stabilirsi fisso a Green Hills, per fare una vita tranquilla assieme al suo più grande amico, il Signore Delle Ciambelle, e sua moglie. Ma il Dr. Robotnik intanto è riuscito a scappare dal pianeta dei Funghi (frecciatina a Super Mario) ed è tornato, anche con un nuovo alleato, Knuckles, doppiato da Idris Elba, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Sonic però ha anche lui un nuovo compagno d’avventura, a sua volta, la volpe a due code Tails, interpretata da Colleen O’Shaughnessey con la quale intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate. Al cinema Sonic – Il Film 2 ha incassato in pochi mesi ben quattro milioni di dollari ed ora sta per sbarcare sul mercato Home Video, pronto per occupare un posto speciale sulla vostra mensola cinematografica. Altro che digitale, diranno con fierezza i collezionisti. la copia fisica è decisamente un’atro mondo. Oltre alla normale versione DVD e Blu Ray a disco singolo, a partire dal 17 Ottobre arriva infatti uno speciale cofanetto, contenente il primo e il secondo capitolo della serie. Distribuito da Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures, il cofanetto appartiene alla pregiata edizione 2 Film Collection e presenta una versione con doppia Steelbook 4K UHD + Blu Ray. Già dal 9 agosto però troviamo nei negozi una edizione standard DVD con Activity e Sticker, oltre che in 4K UHD + Blu Ray con Sticker. Le edizioni home video sono ricche di sensazionali contenuti extra, tra cui un nuovissimo ed esclusivo Cortometraggio Animato Inedito con le voci di Ben Schwartz nei panni di Sonic e di Colleen e Shaughnessey nel ruolo di Tails. Inoltre sono presenti le

scene eliminate ed estese, gli esilaranti blooper (le divertentissime papere), ed il gustoso dietro le quinte con il cast per conoscere nuovi dettagli sulla realizzazione del film. Appuntamento quindi per questa domenica, a Cinecittà World, e per le domeniche successive nel vostro salotto, in compagnia dell’iconico eroe blu Sonic The Hedgehog.