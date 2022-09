Yu-Gi-Oh!: disponibili i nuovi Tin 2022

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia la disponibilità del tanto atteso set Tin delle Divinità del Faraone 2022 per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), sono disponibili in Europe e Oceania. Completate l’antica leggenda con il terzo e ultimo pezzo. Grazie a Tin delle Divinità del Faraone 2022 otterrete l’ultima parte della misteriosa tavoletta faraonica scoperta in Egitto. Nel set potete trovare sette nuove carte: Torre dei Duelli, Ponte Arcobaleno della Salvezza, Link ai VRAINS!, Energia dell’Anima MASSIMA!!!, La Rinata Divinità del Cielo, La Dirompente Divinità della Rovina e La Vera Divinità del Sole. Inoltre sono presenti art work alternativi di carte iconiche come Drago Bianco Occhi Blu e Ragazza Maga Nera. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Come per Tin delle Memorie Perdute 2020 e Tin delle Battaglie Antiche 2021, anche le scatole 2022 hanno lati in rilievo/incisi e coperchi senza bordo, consentendo di impilarle l’una sull’altra a formare l’intera tavoletta. Se si possiedono già i Tin 2020 e 2021, con Tin delle Divinità del Faraone 2022 si potrà completare la propria tavoletta. Ogni Tin delle Divinità del Faraone 2022 contiene 3 Mega-Pack extra-large, ognuno con 18 carte. Il Tin Mega-Pack mega-set 2022 è principalmente composto da carte popolari rilasciate nel 2021, incluse carte da Vortice Fiammeggiante, Iperattività Fulmine, Alba della Maestosità, Esplosione del Destino. Di seguito una panoramica di come è suddiviso il contenuto di ogni Maga Pack:

1 Rara Segreta Prismatica

2 Ultra Rare

2 Super Rare

1 Rara

12 comuni

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è il gioco di carte collezionabili n. 1 al mondo con oltre 25 miliardi di carte vendute. È un gioco di strategia, in cui i giocatori creano singoli mazzi di carte raccolte da Structure Deck e Booster Pack. Due giocatori si impegnano in un Duello usando carte che rappresentano potenti Mostri, Magie e Trappole.

Il set Tin delle Divinità del Faraone 2022 per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), sono disponibili in Europe e Oceania.