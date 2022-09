Milan Games Week e Cartoomics 2022: ecco il calendario e gli ospiti dell’evento

Milan Games Week e Cartoomics rappresenta uno degli eventi più attesi dell’anno dagli appassionati italiani del mondo ” nerd”. Quest’anno si terrà dal 25 al 29 novembre e la fiera si estenderà a 4 padiglioni.

Nel padiglione Esportshow gli appassionati del gaming competitivo saranno totalmente appagati, all’interno infatti sarà presente anche ProGaming Italia, azienda leader nel settore dell’organizzazione di eventi dedicati all’esport. All’interno di questo padiglione ci sarà anche una sezione interamente dedicata agli Indie,Indie Dungeon, in collaborazione con IIDEA, in cui sarà dato molto spazio anche all’industria del gaming italiano con una particolare attenzione alle case di sviluppo nostrane emergenti.

Vi sarà inoltre un secondo padiglione totalmente dedicato al mondo del gaming, all’interno della Gaming Zone Powered by GameStop sarà possibile testare i giochi più in voga e più recenti. Importante sottolineare inoltre la presenza di Radio 105, radio principale della Milan Games Week, che porterà in fiera la migliore musica del momento grazie ad artisti del calibro de La Rappresentante di Lista (25 novembre), Rocco Hunt (26 novembre) e 13Pietro (27 novembre). L’evento sarà anche palcoscenico per artisti internazionali come l’attore e doppiatore Troy Baker, l’icona della gaming industry Andrea Pessino, il celebre compositore Austin Wintory e Tom Hopper, volto di serie cult come Umbrella Academy, Game of Thrones e Black Sails. Venerdì 25 novembre, inoltre, in occasione del Black Friday, la fiera resterà eccezionalmente aperta fino alle 23:00 con un programma fitto di appuntamenti, incluse varie sessione di live streaming su Youtube. Infatti durante la manifestazioni saranno presenti moltissimi content creator del settore tra cui Cydonia, Kurolily e moltissimi altri.

In questa edizione, ovviamente, ci sarà anche un ampio spazio dedicato ai fumetti. Electronic Town sarà punto nevralgico di comics, manga e giochi da tavolo con una particolare attenzione anche ai Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con masterclass con il proplayer iCaterpie e tante novità con Federic95ita e ai giochi di ruolo dal vivo con la crew Inntale. Saranno presenti anche molti rappresentanti dell’editoria come Sergio Bonelli, JPop, Edizioni BD, Star Comics, MangaYo, Saldapress, Astorina con la mostra dedicata a Diabolik, Tunuè, il Castoro, Poliniani Editore, Shockdom, Funko, Disneyland Paris e molti altri. Ultimo, ma non di certo per importanza, Elctronic Town ospiterà anche vaste aree dedicate ai giochi da tavolo dal vivo come Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, Heroquest o Betrayal at House on the Hill.

Il Padiglione Studios invece sarà interamente dedicato a serie iconiche e di successo del calibro di Star Wars, Assassin’s Creed, Avengers, Star Trek, Resident Evil. Ci sarà infatti una intera area dedicata a Resident Evil allestita da Umbrella Italian Division, l’associazione italiana di reenactment a tema e nel corso della manifestazioni verranno anche messi in scena alcune simulazioni di combattimento o spettacoli dedicati. Vi sarà anche un allestimento a tema Marvel animata dall’associazione Marvel Avengers Team Italia. A completare a formare una splendida triade con questi allestimenti, vi è il Fantasy Village, allestito dall’associazione La Fortezza.

L'appuntamento per il Milan Games Week e Cartoomics è fissato dal 25 al 27 novembre 2022 a Fiera Milano Rho, non resta che acquistare i biglietti pre-ordinabili a questo indirizzo. Restiamo sintonizzati.