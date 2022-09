CORSAIR annuncia le nuove cuffie HS55 Wireless Core

CORSAIR, azienda leader nella produzione di accessori di alto livello per gamer e content creator, ha presentato oggi un nuovo entusiasmante modello della linea di cuffie gaming: HS55 WIRELESS CORE. L’elegante cuffia vanta due modalità di connessione audio: wireless a bassa latenza da 2,4 GHz oppure Bluetooth. Grazie alla struttura leggera ed ai padiglioni in memory foam, la cuffia HS55 WIRELESS CORE offre comfort prolungato ed una qualità audio eccezionale.

HS55 WIRELESS CORE offre una versatilità senza precedenti che le consente di connettersi ad un’ampia varietà di dispositivi. La modalità Wireless a bassa latenza da 2,4 GHz su PC, Mac o PS5 assicura un segnale forte e stabile con portata massima di 15 m. In alternativa, è possibile sfruttare la modalità Bluetooth per connettersi facilmente a tablet, dispositivi mobili e molto altro ancora. L’autonomia di 24 ore consente di immergersi nell’audio di gioco, ascoltare musica e contenuti multimediali in modalità non cablata, mentre la ricarica rapida offre fino a 6 ore di riproduzione con soli 15 minuti di ricarica.

La leggerissima HS55 WIRELESS CORE è la soluzione ideale per vivere straordinarie esperienze audio quotidiane, da mattina a sera! I padiglioni in similpelle con imbottitura in memory foam offrono una sensazione di comfort soffice ed avvolgente, mentre l’archetto regolabile consente comodamente di indossarle anche durante le sessioni prolungate. I controlli audio posti sul padiglione offrono un pratico accesso per regolare il volume, disattivare l’audio, gestire il sidetone e l’equalizzazione con un semplice tocco, garantendo una regolazione accurata della cuffia senza dover interrompere la partita.

La cuffia gaming con microfono CORSAIR HS55 WIRELESS CORE è disponibile nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. La cuffia gaming con microfono CORSAIR HS55 WIRELESS CORE è coperta da una garanzia di due anni ed è supportata dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico CORSAIR disponibili in tutto il mondo.