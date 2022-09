Persona Super Live P: Atlus smentisce la possibilità di un annuncio durante il concerto

Persona Super Live P-Sound Wish 2022 ~Crossing Journey~ è un evento molto atteso dai fan del franchise; il concerto porterà in scena alcune delle iconiche musiche che hanno reso celebre il titolo ( la fama del gioco è in parte dovuta anche alla colonna sonora)e spesso, oltre che teatro musicale, l’evento ha anche rappresentato un importante palcoscenico per gli annunci dedicati.

Infatti, l’evento del 2017 comprendeva Persona 5 : Dancing in Starlight , Persona 3 : Dancing in Moonlight e Persona Q2: New Cinema Labyrinth ; l’evento del 2019 presentava Persona 5 Royal; ed è proprio per questo motivo che i fan avevano visto nel concerto il momento giusto per un annuncio. Ma Atlus ha repentinamente smentito tramite post, ecco quanto dichiarato in merito:

Non ci sono piani per annunciare nuovi titoli di gioco in questa diretta.

Stiamo lavorando duramente ogni giorno per prepararci alla migliore esibizione dal vivo che soddisferà tutti coloro che visitano e guardano

Dunque i giocatori e gli appassionati non saranno soddisfatti, l‘ evento che si terrà l’8 e il 9 ottobre alla Makuhari Messe di Chiba, in Giappone, sarà solo un concerto e non ci sarà nessun annuncio speciale per un nuovo gioco. Restiamo comunque sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Milan Games Week ha annunciato ufficialmente il calendario degli eventi? Qui il nostro articolo dedicato.