A Plague Tale Requiem: nuovo video incentrato sull’alchimia

A Plague Tale: Requiem di Asobo Studio offre molti modi per uccidere i nemici, sia nel combattimento ravvicinato che a lungo raggio con la balestra. L’alchimia è un’altra soluzione, in quanto Amicia mescola diversi oggetti che possono causare effetti devastanti. Scopritene alcuni nel trailer qui sotto.

Ignifer è usato per accendere braci e superfici infiammabili, come l’erba alta. Il catrame diffonde le superfici infiammabili: lanciandolo su un nemico con in mano una torcia, lo si vedrà divampare e incendiarsi. Inoltre, aumenta il raggio dei falò per allontanare i ratti, offrendo un’area più ampia e sicura in cui camminare. Odoris attacca i ratti nell’area circostante. Se lo si spara su una superficie, i ratti si precipitano verso di lui, dandovi il tempo di passare di nascosto nell’oscurità.

Exstinguis, come dice il nome, spegne i fuochi, il che è utile per far sciamare i ratti contro i nemici armati di torcia. Inoltre confonde/acceca i nemici, consentendo di fuggire se individuati. L’abbinamento di questi elementi in modi unici, come accecare i nemici e assassinarli, sarà utile nelle battaglie future, soprattutto contro i nemici in grado di adattarsi alle tattiche di Amicia.

A Plague Tale: Requiem viene lanciato il 18 ottobre per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch via cloud. È anche disponibile il primo giorno su Game Pass.