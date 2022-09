Metal Hellsinger: documentario sulle origini del gioco

Metal: Hellsinger è disponibile in tutto dalla scorsa settimana (qui la nostra recensione Funcom e The Outsiders hanno condiviso con tutti i fan un mini-documentario sulle origini del gioco, dove sarà possibile accedere ad interviste esclusive con gli sviluppatori e creatori, con i compositori e alcuni degli artisti più importanti del panorama Metal internazionale che hanno prestato le loro voci per il gioco. Potrete dunque vedere i creatori della colonna sonora, Elvira Björkman e Nicklas Hjertberg dei Two Feathers, che racconteranno cosa ha significato per loro lavorare al titolo e prendere parte al grande concerto della gamescom, dove il gioco ha vinto il premio come Best Action Game e Most Wanted PC Game.

David Goldfarb, Creative Director di The Outsiders, e Shila Vikström, Executive Producer, hanno poi condiviso con il pubblico diverse informazioni su come l’idea del gioco è nata e si è sviluppata fino a farlo diventare realtà.