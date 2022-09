Iron Man: annunciato nuovo gioco di Electronic Arts

Electronic Arts ha annunciato che un nuovo action-adventure con protagonista Iron Man, single player e in terza persona, è attualmente in fase di pre-produzione da parte di Motive, sviluppatore di Star Wars: Squadrons e del remake di Dead Space.

Bill Rosemann, vicepresidente e direttore creativo di Marvel Games, ha dichiarato nel comunicato stampa:

Il produttore esecutivo Olivier Proulx ha aggiunto:

Il team è guidato da Olivier Proulx, che vanta un’esperienza di lavoro su titoli Marvel del passato come Marvel’s Guardians of the Galaxy, ed è affiancato da un team dedicato di appassionati veterani del settore, tra cui Ian Frazier, Maëlenn Lumineau e JF Poirier presso lo studio.

Sviluppato in collaborazione con Marvel Games, il gioco sarà caratterizzato da una narrazione originale che attinge alla ricca storia di Iron Man, incanalando la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark e consentendo ai giocatori di provare la sensazione di vestire veramente i panni di Iron Man.

Motive Studio porta il suo talento e la sua passione per la creazione di mondi amati dai fan che i giocatori possono esplorare e diventare il loro eroe, con un’esperienza nello sviluppo di titoli come Star Wars: Squadrons e l’imminente remake di Dead Space il 27 gennaio 2023.

The news is out! 🎉We couldn’t be more thrilled to collaborate with @MarvelGames on an all-new single-player, action-adventure Iron Man game. While we're still in early development, this is an exciting new adventure for our studio: https://t.co/zpuT61TKtV pic.twitter.com/309lhm02dY

— Motive (@MotiveStudio) September 20, 2022