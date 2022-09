Sackboy Una Grande Avventura: nuovi indizi per la versione PC

Da diverso tempo girano voci su un possibile porting di Sackboy Una Grande Avventura su PC. Del resto oramai sono tanti, praticamente tutti, i titoli con le icone Sony sbarcate su computer, ma questo con il pupazzo di pezza, ancora non ha ufficialità.

Ma ci sono comunque nuovi indizi che trapelano in rete, e che rafforzano l’idea del suo arrivo: come infatti riportato da VGC, il database di Sackboy: A Big Adventure (questo il nome originale del gioco) sul sito di terze parti SteamDB ha aggiunto un’immagine dell’icona che, cosa fondamentale, è ospitata sui server di Steam. Inoltre, sono stati aggiunti anche gli achievement al database del gioco, con il supporto per diverse lingue, il che suggerisce che un porting per PC del platform è reale e che potrebbe anche essere annunciato ufficialmente nel prossimo futuro.

In una situazione simile sembra trovarsi Returnal, altra esclusiva PlayStation e altro gioco che, stando a quanto riportato, è in procinto di arrivare su PC. Resta da vedere quando (o se) Sony confermerà ufficialmente entrambi i porting. Prendete, come sempre, il tutto con le pinze.

Ricordiamo infine che Sackboy Una Grande Avventura, uscito a fine 2020, è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.