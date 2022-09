Overwatch 2: trailer sulla storia di Kiriko

Durante il Tokyo Game Show, Blizzard aveva annunciato ufficialmente Kiriko, nuova combattente in arrivo in Overwatch 2. Oggi, sono stati pubblicati un paio di filmati relativi proprio alla healer-ninja. Il primo è un corto sulla storia del personaggio, mentre nel secondo il lead concept artist Qiu Fang e la associate narrative designer Kyungseo Min parlano proprio del nuovo eroe.

Kiriko cresce a Kanezaka, con madre e nonna, legate al tempio e il culto dello spirito della volpe: si porta dietro quindi le tradizioni del culto che gli insegna la nonna, ma l’arte del ninja la apprende dalla madre. Si prende dunque la parte combattiva dalla madre e quella di supporto dalla nonna. Kiriko è inoltre cresciuta vicino a Genji ed Hanzo. La madre allenava gli Shimada. Testimone della caduta degli Shimada, l’assassinio del capo clan porta un vuoto nella comunità, con il clan rivale degli Hashimoto a prendere il sopravvento, terrorizzando la comunità stessa. Kiriko, vedendo le ingiustizie fatte, tra cui il rapimento del padre, entra a far parte di un gruppo di giovani combattenti chiamati Yokai.

Come dicono i due sviluppatori, Kiriko è stata progettata per il 5 contro 5, per la sua alta mobilità e per il suo essere healer ibrido a singolo target: è un healer che si muove molto, salta molto, non il tipo da “sit back and heal”.

Qui sotto potete vedere sia il filmato della storia, che quello in cui vengono analizzate le sue abilità, ricordandovi che Overwatch 2 sarà disponibile dal 4 ottobre, free-to-play, su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.