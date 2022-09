Hello Neighbor 2: demo disponibile su Steam

Tinybuild Games ha reso disponibile la demo per Hello Neighbor 2 su PC tramite Steam. Il nuovo capitolo della serie invita i giocatori a tornare dove tutto è iniziato con una nuova avventura ambientata nella casa dei Peterson. Hello Neighbor 2 sarà disponibile dal 6 dicembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. I giocatori della Deluxe Edition possono iniziare a giocare cinque giorni prima. I pre-ordini sono ora disponibili. Di seguito una panoramica del titolo:

Credete ci si possa fidare dei propri vicini? Pensateci meglio. Hello Neighbor 2 è un gioco stealth horror che vi chiede di svelare i segreti del vostro inquietante vicino. Indosserete i panni di un giornalista che tenta di risolvere il mistero del Vicino, un caso di cui nessuno osa occuparsi. Affronterete un sofisticato avversario controllato da un’IA avanzata, che apprende dalle vostre azioni e di tutti gli altri giocatori. Col passare del tempo, il Vicino si adatterà a tali azioni, modificando il suo comportamento in modi sorprendenti. Riuscirete a vincerlo in astuzia e a scoprire cosa nasconde?



Caratteristiche

Un’intera città a disposizione, con un gran numero di abitazioni e residenti con cui interagire, controllati dall’IA.

Un’atmosfera da simulatore investigativo: muovetevi furtivamente e svelate i segreti dei vostri vicini. Perché quel baffuto signore si reca al parco dei divertimenti tutte le notti?

Sarete in grado di ingannare l’IA? Tutti i personaggi di Hello Neighbor 2 sono controllati da un’IA a rete neurale che si evolve in base alle azioni dei giocatori, e faranno di tutto per proteggere la propria comunità e i suoi segreti.

Scoprite il grande mistero che si nasconde a Raven Brooks!

