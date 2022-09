Gori Cuddly Carnage: annunciato ufficialmente nelle versioni console

Gori: Cuddly Carnage è un gioco d’azione “skate-and-slash” precedentemente annunciato nella sua versione PC ( tramite Steam), ma ad oggi l’editore Wired Productions e lo sviluppatore Angry Demon Studio hanno annunciato che il gioco arriverà anche su PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e Switch.

Il titolo è parecchio interessante, al centro delle dinamiche di gioco vi è un gatto su un hoverboard, ecco cosa recita al riguardo la sinossi ufficiale:

Vuoi affettare dei giocattoli inquietanti? Vuoi tagliare a tocchetti degli unicorni mutanti? Ti va di giocare nei panni di un gattino assassino sul suo hoverboard letale? Ottime notizie! Gori: Cuddly Carnage è il gioco che stavi aspettando!

In base al recente Stray è facile dunque ipotizzare che questo possa essere un prodotto di facile successo, ma ecco quanto dichiarato in merito da John Kalderon, CEO di Angry Demon Studio, in un comunicato stampa:

Siamo entusiasti di annunciare che il nostro adorabile eroe, Gori, si farà strada verso le console nel 2023, cosa che speriamo sia miagolante per le orecchie di tutti!Ci auguriamo che i giocatori apprezzino il nuovissimo trailer e scoprano di più sull’intenso combattimento con l’hoverboard nel nostro adorabile, ma mortale mondo di Gori: Cuddly Carnage

In concomitanza con l’annuncio è stato anche rilasciato un interessante trailer di gioco( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) che permette di dare uno sguardo piuttosto approfondito al gameplay, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, date uno sguardo alla nostra recensione di Serial Cleaners a questo indirizzo.