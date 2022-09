Anno 1800: il DLC Empire of the Skies è disponibile

Il secondo DLC della quarta stagione di Anno 1800, Empire of the Skies, è finalmente disponibile a partire da oggi. In questo DLC il giocatore avrà la possibilità di usare nuovo materiale da costruire e scoprire nuove tecnologie antiaeree.

Sono stati introdotti elio ed alluminio che permettono di costruire mezzi utilizzabili sia a scopi militari che civili; è stato inoltre introdotto un nuovo scenario, Clash of Couriers, che permette di gestire un sistema di spedizioni indipendente nel Nuovo Mondo mentre si viene a conoscenza della storia di Paloma Valente, colui che ha inventato le aereonavi.

Insomma le implementazioni aggiunte in Anno 1800 con Empire of Skies sono davvero tantissime ( inclusi miglioramento della qualità della vita e migliorie come gli aggiornamenti quando contratti con un mercante neutrale e ti avvicini al sistema militare), ma per avere maggiori informazioni al riguardo basta visitare il sito ufficiale a questo indirizzo.

Anno 1800 è disponibile su Ubisoft Store ed Epic Games Store, è possibile abbonarsi a Ubisoft+.Empire of the Skies è disponibile al prezzo di 11.99€ o come parte del Pass Season 4 a 24.99€, risparmiando 10 euro sul prezzo totale dei DLC presi individualmente.