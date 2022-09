Warhammer 40000 Darktide: la closed beta si svolge dal 14 al 16 ottobre

Lo sviluppatore Fatshark ha annunciato le date per la closed beta del suo prossimo gioco cooperativo Warhammer 40000: Darktide. La beta si svolgerà dal 14 al 16 ottobre e sarà un’esclusiva della versione PC. La versione Xbox Series X/S non ha ancora una data di rilascio, ma verrà lanciata poco dopo il rilascio su PC.

I giocatori interessati possono iscriversi alla closed beta sul sito Web ufficiale del gioco. Purtroppo, lo studio non ha rivelato esattamente quali contenuti saranno disponibili durante la closed beta. Darktide è un gioco multiplayer cooperativo per 4 giocatori ambientato nell’ambientazione di Warhammer 40000. Si svolge su Atoma Prime, dove un culto di eretici, l’Ammonizione, ha preso il controllo. L’Inquisizione arriva sul pianeta per combattere contro il Caos e incarica i giocatori di avventurarsi nell’alveare su Tertium e combattere per la propria sopravvivenza. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Riconquistate la città di Tertium dalle orde di nemici assetati di sangue in questo brutale e intenso sparatutto d’azione. Warhammer 40000: Darktide è la nuova esperienza co-op dai premiati creatori della serie Vermintide. Nelle profondità della città alveare, i semi della corruzione minacciano di schiudersi e trasformarsi in un’inarrestabile forza oscura. Una misteriosa e terrificante potenza vuole prendere il controllo dell’intera città. Insieme ai tuoi alleati dell’Inquisizione, dovrete eradicare il nemico prima che la città soccomba al Caos. Quando Tertium cadrà, i reietti saliranno al potere.

Caratteristiche

Salvate Tertium dalla rovina

Dalle incandescenti fabbriche alla decadente area di manutenzione dell’acqua colpita dall’incessante pioggia acida, la città alveare di Tertium è un luogo aspro e inclemente persino nei momenti migliori. Il vostro compito è unirvi alle missioni della fervente Inquisizione per sterminare le minacce che si nascondono nelle profondità della città alveare o morire provandoci.

Warhammer 40000: Darktide sarà disponibile del 30 novembre su PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.