Halo Infinite: il nuovo video mostra le funzioni di Scripting della modalità Forge

343 Industries ha rilasciato un nuovo video che mette in evidenza la modalità Forge di Halo Infinite. Il video, con un tempo di esecuzione di quasi 26 minuti, mostra le funzioni di Scripting. Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam. Date un’occhiata qui sotto.

Il video presenta il lead designer di Forge Michael Schorr e il designer tecnico Connor Kennely che approfondiscono parlando di scripting, grafici dei nodi e supporto dei bot nella modalità Forge. La modalità Forge ha ottenuto il suo primo video all’inizio di questo mese, in cui Schorr e il designer di livelli multiplayer Cliff Schuldt hanno parlato delle sue capacità di creazione di livelli. La modalità Forge includerà il supporto per le risorse delle mappe multiplayer di Halo Infinite, così come la sua modalità campagna. I video futuri per la modalità Forge si concentreranno sulle sue capacità di illuminazione e audio, e persino sulla condivisione di file su tutta la linea. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. La leggendaria serie Halo ritorna con la storia di Master Chief più vasta mai pubblicata. Caratteristiche

Campagna: indossate la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione.

indossate la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione. Arena : Halo torna alle sue radici con partenze alla pari, equipaggiamento disponibile sulla mappa e squadre di 4 giocatori per offrire l’esperienza sparatutto suprema in arena.

: Halo torna alle sue radici con partenze alla pari, equipaggiamento disponibile sulla mappa e squadre di 4 giocatori per offrire l’esperienza sparatutto suprema in arena. Battaglia a squadre: create infinite possibilità di combattimento mischiando e abbinando una vasta gamma di armi, veicoli ed equipaggiamento per vivere tutto il caos e il divertimento degli scontri con squadre allargate e apprezzare appieno lo spettro completo della sandbox di Halo.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.