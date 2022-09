My Baby Dragon: ecco la data di uscita ufficiale

My Baby Dragon si unisce al catalogo di My Universe (My Baby, School

Teacher, Fashion Boutique, Cooking Star Restaurant e molti altri), e porta il giocatore in un mondo fantastico in cui ci si dovrà prendere cura di piccole uova di drago. Il giocatore vestirà i panni di un vero e proprio Baby Sitter che si prenderà cura dei piccoli di drago fino a quando non andranno a scuola. Ecco le caratteristiche principali del gioco:

Far uscire dalle uova i baby draghi in tutta la loro bellezza : prendersi cura delle uova di drago; sono disponibili quattro elementi( acqua, aria, fuoco, terra) ognuno dei quali avrà bisogno di cure specifiche e personalizzate.

: prendersi cura delle uova di drago; sono disponibili quattro elementi( acqua, aria, fuoco, terra) ognuno dei quali avrà bisogno di cure specifiche e personalizzate. Insegnate ai Draghi le arti magiche e a volare !: il giocatore dovrà insegnare al proprio draghetto le basi della dragoneria, arti magiche e anche le tecniche di volo.

!: il giocatore dovrà insegnare al proprio draghetto le basi della dragoneria, arti magiche e anche le tecniche di volo. Guadagna sul campo il diploma di miglior custode di Draghi!: per ottenere il diploma ufficiale di guardiani di draghi sarà necessario addestrare tutti i tipi di draghi e trovarne il più possibile.

My Baby Dragon sarà disponibile a partire dal 1°dicembre su Nintendo Switch e in digitale su PlayStation 4 e PlayStation 5, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate cheSackboy: A Big Adventure potrebbe arrivare presto su PC? Qui il nostro articolo dedicato.