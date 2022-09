God of War Ragnarok: un rumor svela quanto peserà il gioco

God of War Ragnarok di Santa Monica Studio è forse la più grande uscita autunnale. Intorno al titolo aleggia una fervente attesa da parte dei fan di tutto il mondo; il gioco uscirà a breve e molti si stanno effettivamente chiedendo quanto vasto e soprattutto ” pesante” possa mai essere questo nuovo capitolo del famigerato franchise.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato PlayStation Game Size su Twitter, il quale ,tramite post sulla famosa piattaforma, ha affermato che su PlayStation 4, l’epopea di azione e avventura potrebbe essere di 90,6 GB.

L’affermazione ha basi piuttosto solide, poiché si basa sulla pagina di download del gioco sul backend del PlayStation Store, ma visto che manca ancora qualche tempo all’uscita del titolo è molto probabile che questa dimensione possa anche aumentare nel tempo, per saperne di più dovremo aspettare ulteriori aggiornamenti se non addirittura il rilascio effettivo del titolo.God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre per PS4 e PS5, restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che My Baby Dragon sarà disponibile a partire dal prossimo 1° dicembre? Qui il nostro articolo dedicato.

🚨 About God Of War Ragnarök Size : 🟩 Sony Patched My Download Size Finder Way on March 2022 , So I can't Confirm Size 🟧 But Yesterday God Of War Ragnarök Download Page Updated 🟫 That's Mean Yes, 90.6 GB (PS4) It's Possible, Also Looks like God Of War Ragnarök 📀 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 20, 2022