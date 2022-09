PlayStation Plus Extra: un gioco lascerà il catalogo il prossimo mese

I membri PlayStation Plus Extra hanno a disposizione un catalogo ricco di titoli che includono una grande varietà di giochi, inclusi AAA, indie e di medio budget di studi proprietari e editori di terze parti; ma pare che questo catalogo non sia destinato a restare immobile e stabile ma che alcuni titoli possano essere rimossi.

Infatti un gioco sportivo sarà eliminato dalla lista il prossimo mese, stiamo parlando di PGA Tour 2K21 e i membri avranno tempo fino al 7 ottobre per giocarci. La notizia è certa poichè appare nella pagina dedicata al titolo dove un’opzione al di sotto del prezzo afferma che il gioco lascerà PS Plus Extra e Premium il 7 ottobre 2022. I giocatori hanno dunque solo due settimane per godersi il titolo tramite la piattaforma di abbonamento PlayStation Plus Extra.

Potrebbe però esserci una soluzione. Siccome il PGA Tour 2K21 è stato aggiunto al catalogo quando ancora non aveva subito la trasformazioni in tre livelli, è molto probabile che i giocatori che l’hanno aggiunto alla libreria possano continuare a giocarci fino allo scadere dell’abbonamento. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che un rumor potrebbe aver svelato il peso di God of War Ragnarok? Qui il nostro articolo dedicato.