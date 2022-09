Cyberpunk 2077 supporterà la modalità Ray Tracing Overdrive

Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo d’azione e avventura open world ambientato nell’oscuro futuro di Night City, una pericolosa megalopoli ossessionata dal potere, dal glamour e dalle incessanti modifiche del corpo. Il titolo, inutile nasconderlo, al momento dell’uscita è stato al centro di profonde critiche vista la quantità di bug che in taluni casi impedivano addirittura di continuare il gioco. Tuttavia il gioco dal momento del lancio non ha smesso di aggiornarsi e migliorare ed ora è lo stesso Nvidia, leader nel settore della tecnlogia gaming, ad affermare che Cyberpunk 2077 sarà presto aggiornato per supportare la modalità Ray Tracing Overdrive. Questo è possibile grazie alla presenza di schede grafiche GeForce RTX serie 40. Ecco, di seguito, nello specifico di cosa si parla:

L’illuminazione diretta NVIDIA RTX (RTXDI) fornisce a ogni insegna al neon, lampione, faro dell’auto, cartellone LED e TV un’accurata illuminazione e ombre con ray-tracing, oggetti bagnati, pareti, auto in transito e pedoni con un’illuminazione colorata accurata

L’illuminazione indiretta dei riflessi ray-tracing ora rimbalzano più volte, rispetto al singolo rimbalzo della soluzione precedente. Il risultato è un’illuminazione globale, riflessi e autoriflessioni ancora più accurati, realistici e coinvolgenti

I riflessi ray-tracing sono ora resi alla massima risoluzione, migliorando ulteriormente la loro qualità

L’illuminazione migliorata e più basata sulla fisica elimina la necessità di qualsiasi altra tecnica di occlusione

Di base dunque tutto sarà reso più realistico grazie ad una migliore rifrazione delle luci sugli oggetti di gioco, sarà veramente interessante da vedere e testare con mano. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che presto un gioco lascerà il catalogo PlayStation Plus? Qui il nostro articolo dedicato.