The Last of Us Part 1: disponibile la patch 1.02

Naughty Dog, tramite la sua pagina ufficiale su Twitter, ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento 1.02 per il remake su PS5 e PC di The Last of Us Part 1. La patch include la modalità foto e le correzioni dei bug di accesso. Potete trovare tutte le note della nuova versione sul sito ufficiale della Naughty Dog qui. Di seguito una panoramica delle modifiche principali presenti nella patch 1.02:

Di seguito una panoramica del remake per PS5 e PC di Naughty Dog:

Resistete e sopravvivete. Rivivete l’avventura da cui tutto ha avuto inizio, completamente adattata per console PlayStation 5. Riscoprite la straordinaria narrazione e gli indimenticabili personaggi di The Last of Us, vincitore di oltre 200 premi Game of the Year. In una civiltà senza futuro, dove imperversano infetti e criminali, un uomo ormai segnato dalla vita, Joel, viene ingaggiato per condurre una ragazzina di 14 anni, Ellie, fino a una zona di quarantena militare. Ma quello che in principio sembra un incarico irrilevante, diventa presto un logorante viaggio attraverso l’intera nazione. Include la storia in singolo The Last of Us e l’acclamato capitolo prequel Left Behind, che ripercorre gli eventi che hanno cambiato per sempre le vite di Ellie e della sua migliore amica Riley.

The Last of Us Part 1 è disponibile su PlayStation 5. È in sviluppo anche una versione per PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

The Last of Us Part I Patch 1.02 is available to download today. This patch features Photo Mode and Accessibility bug fixes.

Read more game FAQs or submit software support tickets at https://t.co/lEZtEMZZq1. Endure and survive! pic.twitter.com/sxnOnjd1jN

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 20, 2022