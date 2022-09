Steelrising: in arrivo la modalità New Game Plus

Spiders e NACON sono lieti di annunciare che la modalità New Game Plus sarà disponibile per Steelrising il 29 settembre. Il gioco è già disponibile su PC (Steam, GOG ed Epic), Xbox Series X|S e PS5. Questa modalità offre ai giocatori un nuovo livello di difficoltà aggiuntivo e include nuovi contenuti:

4 nuove armi

1 nuovo abito completo

Nuove varianti di nemici

Il New Game Plus sarà disponibile per tutti i giocatori che possiedono il gioco. La modalità Assist permette ai giocatori di modificare le impostazioni di difficoltà, dando loro la possibilità di scegliere la propria esperienza di gioco. Questa modalità è disponibile per tutti in qualsiasi momento e può essere attivata e disattivata a piacere.

Acclamato dalla stampa francese e internazionale, Steelrising immerge i giocatori nel 1789, in una Parigi alternativa, dove la Rivoluzione Francese è in fase di stallo: la rivolta del popolo è duramente repressa da un esercito di automi, schierati per ordine del Re. Potente e crudele, questo esercito non risparmia nessuno e punisce violentemente i ribelli. Parigi viene messa a ferro e fuoco: uomini, donne e bambini vengono sistematicamente massacrati.