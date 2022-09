PlayStation VR2: il nuovo trailer mostra una panoramica del visore

Sony ha confermato che il lancio di PlayStation VR2 è previsto per l’inizio del 2023 (le indiscrezioni parlavano di un lancio a febbraio o marzo) e la diffusione di nuovi dettagli sul nuovo headset per la realtà virtuale continua ad aumentare in vista del suo lancio. A tal fine, Sony ha pubblicato un nuovo spot per mostrare alcune delle caratteristiche del nuovo hardware.

Oltre a mostrare brevi spezzoni di gioco tratti da titoli come Horizon Call of the Mountain, Firewall Ultra, No Man’s Sky e Resident Evil Village, lo spot illustra alcune delle caratteristiche principali di PSVR2, tra cui i nuovi controller e il modo in cui cambieranno il modo di giocare, grazie anche al feedback aptico e ai grilletti adattivi, il supporto per la risoluzione 4K, il rendering foveato, l’eye-tracking e altro ancora.

Recentemente Sony ha confermato che il PSVR2 non sarà retrocompatibile con il PSVR originale.