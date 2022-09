Master Detective Archives RAIN CODE: svelata la Limited Edition per Switch

Spike Chunsoft ha annunciato l’edizione limitata di Master Detective Archives: RAIN CODE per Nintendo Switch, che sarà rilasciata insieme all’edizione standard del gioco. L’uscita del gioco d’avventura noir dei creatori della serie Danganronpa è prevista per la primavera del 2023 in Nord America ed Europa. Per i pre-ordini qui in Europa bisogna controllare i propri rivenditori locali.

La Master Detective Archives: RAIN CODE Mysteriful Limited Edition include al suo interno:

• The Book of Death: libro illustrato con commenti da parte di Kazutaka Kodaka, Rui Komatsuzaki e Shimadoriru

• Peluche dello spirtito Shinigami di 16,5 cm

• Confezione con illustrazioni esclusive di Rui Komatsuzaki

• Noise of Neon: colonna ufficiale composta da Masafumi Takada

• Nintendo Switch SteelBook

• Gioco in versione fisica

Qui sotto l’immagine con i contenuti della Limited Edition

Questa invece l’immagine dell’edizione standard

Descrizione del gioco:

Yuma, un apprendista detective affetto da amnesia, e Shinigami, lo spirito che lo tormenta, affrontano casi irrisolti in una città dove la pioggia non cessa mai.

I maestri detective contro la Megacorporation

Una città piovosa è attanagliata da innumerevoli misteri irrisolti, sotto il controllo completo di una megacorporazione. I Maestri Detective di tutto il mondo, ognuno dei quali possiede poteri unici, devono affrontare la sfida di scoprire la verità. Con lo Shinigami al suo fianco, Yuma si unisce alle indagini come apprendista dell’agenzia investigativa. Viaggia liberamente nell’ambiente 3D della città per raccogliere prove e testimonianze.

Entrate nel Labirinto del Mistero, un’esperienza di risoluzione di enigmi unica e fuori dal comune

Con il progredire delle indagini, apparirà un regno noto come Labirinto del Mistero, che creerà un percorso verso la verità. Una volta entrati, però, i misteri che avvolgono il caso si materializzano sotto forma di espedienti e trappole, in attesa di consumare Yuma. Le regole della realtà non valgono in questo caso: addentratevi nel labirinto del mistero in continua evoluzione e raggiungete il cuore del caso.