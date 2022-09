PlayStation: ecco i giochi più attesi in arrivo in autunno

Oggi 21 settembre si saluta l’estate e si da il benvenuto all’autunno: e per darlo nel migliore dei modi, PlayStation ha twittato una lista dei titoli che arriveranno proprio nella nuova stagione, sicuramente tra i più attesi per i giocatori su console Sony.

C’è ovviamente l’attesissimo nuovo God of War Ragnarok che sarà disponibile dal 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5, ma anche Football Manager 2023, che sancisce il debutto della serie calcistica manageriale su console Sony, e FIFA 23, titolo con l’uscita più prossima tra quelli della lista.

Qui sotto potete vedere la lista, con di fianco la data d’uscita

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato da PlayStation UK, che mostra la lista di alcuni dei giochi più attesi in arrivo sulle console Sony in autunno. Sempre a proposito di PlayStation, vi ricordiamo che da ieri 20 settembre si sono aggiunti diversi titoli al catalogo giochi, tra cui Deathloop.

Summer is out, Video Game Autumn is in. Some games still to come in 2022 🔥

FIFA 23

COD MW2

Overwatch 2

Sonic Frontiers

The Devil in Me

Gotham Knights

Goat Simulator 3

The Callisto Protocol

God of War Ragnarök

Football Manager 2023

A Plague Tale: Requiem

Marvel's Midnight Suns

— PlayStation UK (@PlayStationUK) September 21, 2022