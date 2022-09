Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core: disponibile da oggi in Italia

A partire da oggi 21 settembre il Controller Xbox Controller Wireless Elite Series 2 – Core (Bianco) (qui il link al sito ufficiale) e il Pacchetto di Componenti Completo, annunciati lo scorso 7 settembre, sono disponibili per l’acquisto in mercati selezionati, Italia inclusa, rispettivamente al prezzo di 129,99 e di 59,99 euro.

Il nuovo Xbox Controller Wireless Elite Series 2 – Core, nella colorazione bianca, è stato progettato appositamente per soddisfare i principali bisogni dei moderni giocatori, ponendo al centro prestazioni eccezionali, possibilità di personalizzazione e resistenza.

A corredo del lancio del nuovo controller e del relativo pacchetto di componenti, Xbox è lieta di annunciare che è da oggi possibile personalizzare il colore della luce del Pulsante Xbox sui controller Elite Series 2. Questa aggiunta consentirà ai giocatori in possesso di controller Elite Series 2 di cambiare la luce RGB del Pulsante Xbox dalla tonalità predefinita soft white a un’ampia gamma di opzioni, attraverso l’app Accessori Xbox su console o su PC Windows.

Per maggiori informazioni, potete consultare il blog post dedicato su Xbox Wire.

Qui sotto potete invece vedere il tweet pubblicato dal profilo ufficiale Xbox.

Ready to level up your gaming experience? 🎮

Order the brand new Elite Controller and Complete Component Pack today: https://t.co/Enc3uspViL pic.twitter.com/pHgyonsXpf

— Xbox (@Xbox) September 21, 2022