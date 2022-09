Call of Duty Modern Warfare 2 Provato: un ritorno di fiamma

Call of Duty, uno dei franchise più longevi della storia dei videogiochi, è una delle produzioni più vendute al livello globale e che è stata capace ogni anno di catturare tantissimi giocatori e fondare una community numerosa. Anche quest’anno, come ci si aspetterebbe del resto, uscirà un nuovo capitolo della saga, che avrà l’arduo compito di arginare il non molto apprezzato Call of Duty Vanguard, rivelatosi uno dei capitoli meno amati del brand. Nel 2019, Infinity Ward e Activision hanno provato a far ritornare il popolare sparatutto alle sue origini, pubblicando sul mercato il soft-reboot Call of Duty Modern Warfare, grazie al quale la software house è stata capace di riportare agli albori la proprietà intellettuale e riconquistando la fiducia dei giocatori, senza dimenticare l’arrivo di Call of Duty Warzone, il battle royale che ha sorpreso la community. Detto questo, ora il team si prepara a lanciare Call of Duty Modern Warfare 2 sul mercato!

Dopo un evento particolarmente massiccio, ossia il Call of Duty Next, i giocatori hanno potuto testare con mano la Beta del gioco (solo su piattaforme PlayStation al momento), ma da oggi la fase di testing diverrà disponibile anche su PC e Xbox. In questi giorni, in redazione abbiamo potuto muovere i primi passi nella Beta, fatto tante uccisioni e appreso le reali potenzialità del gioco o, per meglio dire, della modalità multiplayer della produzione.

Call of Duty Modern Warfare 2: il ritorno sul campo di battaglia

Devo ammettere: non saprei da dove incominciare per parlare di questo Call of Duty Modern Warfare 2, perché ci sono diverse novità nel gioco. L’aspetto che mi ha colpito maggiormente è stato la revisione dell’Armaiolo che, per l’appunto, in questo nuovo capitolo ha preso il nome di Armaiolo 2.0. Il team non aveva alcuna intenzione di sostituire già l’ottimo sistema introdotto in Call of Duty Modern Warfare del 2019, ma quantomeno migliorarne diversi aspetti, e per certi versi è riuscita nel suo compito. Infatti, al livello di personalizzazione delle bocche da fuoco, tutto è stato reso in maniera molto più semplice e rapida, dando ai giocatori pochi istanti per creare i propri loadout. Detto ciò, già dalla personalizzazione abbiamo appurato diverse cose: ad esempio, alcune armi saranno sbloccabili solamente con il progredire di altre, ma non sappiamo esattamente come intenderanno rendere questo processo con tutte le bocche da fuoco. Comunque sia, ho notato piacevolmente che dai 10 accessori su Call of Duty Vanguard siamo tornati a 5, e questo è un sospiro di sollievo, specialmente dopo aver visto come in Vanguard il tutto risultava molto sbilanciato.

Soffermandoci su una delle caratteristiche fondamentali del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2, ossia i perk, qui ci sono diverse novità. Innanzitutto, non sarà possibile selezionarli a proprio piacimento, ma saranno distribuiti come delle classi. Ad esempio, il noto bonus Fantasma potremo sfruttarlo solamente in una linea ben specifica con altri perk come Risposta eccessiva, Sciacallo e tanti altri. Un’altra cosa da sottolineare è che alcuni di questi saranno sbloccabili solamente giocando e facendo uccisioni, e di conseguenza non vi aspettiate dei match in cui avrete queste specialità sbloccate sin da subito, ma dovrete pazientare. Questo aspetto mi ricorda moltissimo Call of Duty Modern Warfare 3, dove era possibile ottenerne le specialità solamente facendo diverse kill. Comunque, per quanto riguarda la personalizzazione delle armi per il momento è tutto, salvo qualche cambiamento nel gioco completo, ma ne dubito fortemente.

Call of Duty Modern Warfare 2: mappe e modalità

In Call of Duty Modern Warfare 2 abbiamo avuto modo di testare diverse modalità di gioco e siamo rimasti abbastanza soddisfatti. Certo non mancheranno quelle classiche come Domino, Cerca e Distruggi, Deathmatch a Squadre e Postazione, le quali sono sempre state presenti nei precedenti capitoli della saga e molto apprezzate dai giocatori. Però, nella Beta abbiamo avuto modo di provare alcune delle nuove: Knockout, Scorta il Prigioniero e Moshpit, quest’ultima giocabile in terza persona. Parlando della prima, i player divisi in squadre da 6 dovranno far fuori i membri del team avversario, oppure mantenere una sorta di “borsa” fino alla fine del match. Inoltre, quest’ultima garantirà la possibilità di rianimare i propri compagni a terra e quello che prenderà l’oggetto appena citato sarà visibile ai giocatori dell’altra squadra. La seconda modalità in questione mi ha ricordato molto Rainbow Six Siege, dove un team dovrà portare in sicurezza gli ostaggi e l’altro avrà come obiettivo di difendere i civili. Poi, come ultima novità provata nella Beta, la terza modalità parrebbe essere una sorta di omaggio a Call of Duty Modern Warfare 2 del 2009, grazie al quale i giocatori potranno darsi battaglia con la visuale in terza persona nelle modalità Deathmatch a squadre e Dominio. Insomma, parlando di quest’ultime, mi sono sembrate molto divertenti, ma ciò ovviamente non basta: Infinity Ward deve aver pensato ad altro per rendere questo capitolo ancora più interessante.

Soffermandoci invece sulle mappe, posso dire che le ho trovate abbastanza convincenti, con il level design che è sempre quello classico dei Call of Duty, con qualche netto miglioramento sotto l’aspetto progettuale delle varie mappe multiplayer. Ci sono dei “choke point” molto interessanti, i quali danno veramente diverse opzioni per i giocatori di entrambe le squadre. Alcuni punti sono palesemente pensati tra l’altro per sfruttare alcune delle meccaniche introdotte nel gameplay, di cui vi parleremo a breve, ma in generale è stato fatto un lavoro eccellente. Quello, ovviamente, che ancora non riesco a concepire tutt’ora sono i punti di rinascita delle modalità Deathmatch a Squadre o simili, dato che in Cerca e Distruggi ad esempio non vi è presente questo problema. In alcune situazioni mi sono ritrovato accanto dei nemici quando rientravo dopo una morte, e sostengo ancora che non è accettabile vedere situazioni del genere poiché sono passati veramente tanti anni e tali problematiche sono ancora presenti e persistenti. Oramai sono convinto che questi problemi saranno presenti anche al lancio e quindi vi dovrete mettete l’anima in pace e tirare avanti perché non c’è un’altra alternativa a ciò.

Il gameplay rimane solido e divertente

Soffermandoci sull’aspetto fondamentale che ha sempre contraddistinto Call of Duty, ora parliamo del gameplay. Call of Duty Modern Warfare 2 offre sempre la classica giocabilità da videogioco arcade con diverse modifiche. Infatti, ad esempio, dal punto di vista del gunplay non solo è più realistico e divertente, ma anche più difficile poiché il rinculo delle armi è stato rivisto completamente rispetto al passato e non basterà farsi una build sulle proprie bocche da fuoco per ridurre completamente o quasi il rinculo, perché ovviamente si baserà sulla skill del giocatore per gestire il rinculo delle proprie bocche da fuoco. Parlando delle meccaniche inedite, ho notato innanzitutto l’introduzione della nuova scivolata, la quale apparentemente, dovrebbe rimuovere quello che nella community e conosciuto come “slide cancel”, seppur altri elementi del passato siano rimasti, come il “Dolphin Dive” e il “Dropshot”, che tra l’altro sono iconiche della serie, quindi non ci meravigliamo più di tanto. Detto ciò, prima quando parlavo del level design delle mappe vi avevo rivelato qualche aggiunta alla formula di gioco: ecco, parlavo della possibilità legata all’arrampicata ancora più versatile che renderà i match più veloci, ma soprattutto, dovrebbe scongiurare alcuni player che vogliono fare i furbetti rimanendo fermi solamente in un luogo ad accumulare uccisioni per riuscire a chiamare le serie d’uccisioni.

Oltre all’arrampicata migliorata, qui c’è anche la possibilità di buttarsi completamente a terra una volta premuto il tasto giusto (quando ci si sdraia durante la corsa). Quest’ultima feature mi è parsa veramente interessante poiché ci permetterà di sopravvivere più a lungo. Comunque, devo ammettere che le nuove aggiunte al gameplay sembrano essere interessanti e Call of Duty Modern Warfare 2 rappresenta sicuramente uno dei punti più alti per la serie sparatutto in prima persona. Parlando anche delle bocche da fuoco presenti nel gioco, il feeling con quest’ultime è stato veramente superbo. Non mi sembrava neanche di stare giocando ad un Call of Duty per quanto ogni singola arma sia stata costruita in maniera impeccabile dal team di sviluppo, dove ognuna delle quali vi darà determinati vantaggi in base ovviamente dallo stile preferito dal giocatore. Parlando del Time to Kill, ossia quel parametro che determina la longevità dei vari scontri, non ho notato particolari differenze con Call of Duty Modern Warfare, anzi, sembra esattamente lo stesso.

Call of Duty Modern Warfare 2: Come gira su PS5?

Parlando tecnicamente del gioco, ho notato che il titolo gira molto bene su PlayStation 5. Dopo aver toccate alcune impostazioni ho avuto la percezione di giocare da PC, poiché vi erano presenti tante impostazioni provenienti dalla piattaforma appena citata. Detto questo, posso assicurarvi che in Call of Duty Modern Warfare 2 è stato implementato il FOV (o Campo Visivo), con quest’ultimo che permetterà agli utenti di avere gli stessi vantaggi presenti su PC, se non calcoliamo ovviamente i fotogrammi al secondo. Questo è stato da diverso tempo argomento di dibattito nella community, la quale nell’ultimo periodo richiedeva a gran voce tale opzione. É direi che i player possono finalmente chiudere un occhio e vedere loro stessi il risultato finale su console. Soffermandoci invece sul lato prettamente grafico, Call of Duty Modern Warfare 2 ci ha stupiti e non poco. Il suo predecessore aveva già buttato le basi per un comparto tecnico di un certo livello, specialmente su PC dove il gioco sfruttava appieno la tecnologia Ray Tracing esclusiva delle schede RTX, ma Call of Duty Modern Warfare 2 è veramente piacevole da guardare e giocare anche su PS5, e questo ci ha resi ampiamente soddisfatti soprattutto con i 60 fotogrammi al secondo stabili.

Seppur non siamo riusciti a vedere con i nostri stessi occhi cosa è capace di fare la versione PC, sono lieto di constatare che su PlayStation 5 Call of Duty Modern Warfare 2 mostra i suoi muscoli sulla console d’avanguardia di casa Sony. In più, ci sono diverse opzioni inedite anche su come impostare al meglio la vostra esperienza legata alla mappatura dei comandi, sensibilità del controller e altro ancora, garantendo una migliore esperienza complessiva e che si adatta a tutte le tipologie dei giocatori. Forse, un aspetto del tutto confusionario risiede nella nuova interfaccia: ho fatto alcune volte fatica a capire alcune impostazioni, per esempio sulla sezione dei social che è stata implementata in maniera più costruita da un certo punto di vista ma allo stesso tempo più macchinosa. Insomma, la Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 ci ha soddisfatti e non poco, in attesa di scoprire cosa potrà offrire questo nuovo capitolo al lancio, soprattutto lato Campagna, Operazioni Speciali e ultimo ma non meno importante: Warzone 2.0, il quale sembrerebbe abbia ricevuto una serie di cambiamenti che i giocatori senz’altro apprezzeranno.

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S

Publisher: Activision

Sviluppatore: Infinity Ward

Data d’uscita: 28 ottobre 2022

Questo primo approccio verso Call of Duty Modern Warfare 2 ci ha soddisfatti in maniera assai appagante. Il multiplayer, sempre considerato come la punta di diamante della serie, sembrerebbe essere addirittura migliore in questo capitolo. Il feeling con le armi è stato ampiamente migliorato, così come le modalità di gioco presenti. Le mappe sembrano avere quel classico level design che contraddistingue la serie, ma alla stesso tempo si adattano ad alcune nuove meccaniche come l’arrampicata migliorata. Il tutto è condito da un gunplay più solido e per certi aspetti maggiormente più realistico, con un pizzico di novità. Ci sono alcuni dubbi su certe scelte di design che permangono dai precedenti Call of Duty, ma possiamo dire con assoluta certezza che gli appassionati del gioco non dovranno preoccuparsi, poiché Call of Duty Modern Warfare 2 è uno dei titoli della saga sparatutto in prima persona con la componente online più completa. E ora, non resta che attendere il day-one!