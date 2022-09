The Valiant: annunciata la data d’uscita su PC

Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore KITE Games hanno annunciato che la versione PC del gioco di strategia in tempo reale, ad ambientazione medievale, The Valiant, sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e GOG a partire dal 19 ottobre.

Sono previste anche versioni per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e Xbox One, di cui però non è stata ancora svelata la data d’uscita.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che mostra i diversi biomi che i giocatori visiteranno nella campagna: dagli infuocati deserti della Terra Santa alle gelide cime delle Alpi, dalle verdi e sontuose praterie della Germania meridionale alle imponenti fortificazioni dell’Italia, gli eroi si imbarcheranno in un’epica avventura attraverso l’Europa.

Queste le caratteristiche del gioco, tramite la sua pagina Steam:

RTS a squadre con una vasta gamma di unità, dai colossi spadaccini alla rapida cavalleria

Seleziona squadre eroe e squadre ausiliarie in 15 emozionanti missioni in singolo curate nei dettagli, ognuna con filmati personalizzati, diari narrati, livelli di difficoltà e altro ancora

5+ squadre eroe, ciascuna con 3 diversi alberi delle abilità che offrono abilità passive e attive uniche tra cui scegliere a ogni nuovo livello degli eroi

Un’ampia scelta di armi e armature da saccheggiare ed equipaggiare durante la campagna, ciascuna con le sue statistiche e possibili abilità speciali

Combina le abilità e l’armamento degli eroi per avere possibilità a non finire

Gioca in modalità cooperativa con gli amici nella modalità “All’ultimo uomo” a 3 giocatori: affronterete orde di nemici e guadagnerete esperienza per sbloccare nuove abilità e oggetti estetici

Gioca in diverse modalità competitive PvP che supportano 1v1 e 2v2, con meta-progressi degli oggetti estetici e ricompense speciali per le partite classificate

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di The Valiant. Precedentemente era stato invece pubblicato il filmato su eroi e companion.