Genshin Impact: character teaser trailer su Cyno

La versione 3.1 di Genshin Impact, intitolata King of Deshret and the Three Magi, sarà disponibile dal 28 settembre. Il nuovo aggiornamento aggiunge la zona desertica di Sumeru e il nuovo personaggio a quattro stelle Candace con Hydro Vision. Il personaggio sarà presente nella prima metà dell’aggiornamento che comprende il banner del primo nuovo personaggio a cinque stelle Mahamatra Cyno, che utilizza una Electro Vision, e la re-run dell’Anemo Archon Venti. Nella seconda metà saranno disponibili il banner del nuovo personaggio a cinque stelle di Sumeru Nilou, la danzatrice che utilizza Hydro Vision, e la re-run di Eula.

HoyoVerse ha pubblicato un character trailer di appena due minuti, intitolato Cyno: A Just Punishment, che presenta il nuovo personaggio con Electro Vision che sarà anche protagonista di una quest nella versione 3.1 in arrivo a fine settembre. Cyno viene soprannominato Matra anche se è più conosciuto come Generale Mahamatra e descritto come un cacciatore che non molla mai la sua preda fin quando non la trova.

La versione 3.0 di Genshin Impact, chiamata The Morn a Thousand Roses Brings ha introdotto la nuova regione del gioco Sumeru. L’aggiornamento include i primi due personaggi con Dendro Vision: il ranger guardia boschi Tighnari e la sua apprendista Collei. I giocatori possono immergersi in una nuova Archon Quest divisa in due parti e affronteranno diverse sfide attraverso i vari eventi.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.