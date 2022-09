The DioField Chronicle: un video racconta la colonna sonora

Musica ed immagini, facendo parte entrambi del mega cosmo delle arti, spesso viaggiano insieme e creano, in taluni casi, una sinergia talmente unica da divenire imprescindibile tra le due cose. Questo è senza dubbio il caso di videogame e colonna sonora, le quali lavorano insieme da sempre al fine di creare qualcosa di ” magico” per i giocatori; una determinata atmosfera infatti prende incredibilmente senso dall’unione di questi due fattori; ed è successo ciò anche in The DioField Chronicle( qui la nostra recensione), titolo in uscita oggi, 22 settembre, le cui colonna sonora è stata curata e composta da artisti straordinari, Ramin Djawadi e Brandon Campbell, entrambi fautori delle musiche di serie tv e film di un certo calibro come Game of Thrones, House of the Dragon e Pacific Rim.

I due artisti si ” raccontano” attraverso la loro arte in un nuovo video rilasciato da Square Enix in vista dell’uscita di The DioField Chronicle e nel brave filmato di 3 minuti ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) raccontano e svelano alcuni attimi ” della magia” che si nasconde dietro un lavoro del genere.

Il gioco è disponibile a partire da oggi per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Windows, restiamo sintonizzati.