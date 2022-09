Final Fantasy: Yoko Shimomura sarà presente alla tappa di Roma del tour per il 35° anniversario della serie

I produttori di Distant Worlds: music from Final Fantasy sono lieti di annunciare che Yoko Shimomura, compositrice della colonna sonora di FF XV, sarà presente alla tappa di Roma del tour per il 35° anniversario. La presenza a Roma di Yoko Shimomura si aggiunge a quella di RIKKI, cantante di una delle tracce simbolo di FF X, Suteki da ne, che si esibirà durante il concerto, rendendo questo evento un’esperienza irripetibile per tutti i fan italiani della serie. Il tour, organizzato in collaborazione con Square Enix, farà tappa anche in Italia per un’unica data il 4 febbraio 2023 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. A marzo Square Enix ha aperto il sito web del 35° anniversario in inglese e giapponese. La serie celebrerà il suo 35° anniversario il 18 dicembre 2022. Il primo Final Fantasy è stato lanciato per Famicom il 18 dicembre 1987 in Giappone.

Compositrice e pianista, Yoko Shimomura è entrata a far parte di Square nel 1993, dopo essersi diplomata dall’Università della Musica di Osaka. Prima di lavorare per Square, Shimomura ha lavorato per Capcom, per la quale ha composto la maggior parte della colonna sonora del leggendario picchiaduro Street Fighter II: The World Warrior. Da allora ha composto molte note colonne sonore di videogiochi, tra cui quelle di Front Mission, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Parasite Eve, Legend of Mana e, soprattutto, della serie Kingdom Hearts. Shimomura ha debuttato come compositrice di musiche della serie Final Fantasy con Hataraku Chocobo, ed ha successivamente dato il suo principale contributo alla serie con la colonna sonora di FF XV, uscito nel 2016. Shimomura continua a lavorare come compositrice freelance per Square Enix e anche altre società, avendo finora composto le musiche di oltre 45 videogiochi. Di seguito i dettagli: