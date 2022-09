Deathverse Let It Die: ecco il filmato di apertura

Il gioco di azione e sopravvivenza ambientato centinaia di anni dopo gli avvenimenti del precedente titolo, Deathverse: Let It Die, si è mostrato nel filmato di apertura. A rilasciare il breve trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo)lo sviluppatore Supertrick Games e l’editore GungHo Online Entertainment, il quale ha anche rilasciato la sinossi ufficiale che vi lasciamo di seguito:

Ambientato centinaia di anni dopo gli eventi di Let It Die , Deathverse: Let It Die porta i giocatori nel mondo del reality show di grande successo “Death Jamboree”. Presentati dal carismatico Bryan Zemeckis, con il commento dell’ex campionessa Queen B, le personalità degli MC sono colorate come il palcoscenico insanguinato. Mentre è noto che Death Jamboree è prodotto dall’enigmatica Yotsuyama Broadcasting Company, il passato dello show è intriso di mistero e guidato da una cabala di figure oscure. È tempo di padroneggiare la tua arma preferita, affascinare i fan con mosse mozzafiato e conquistare l’ammirazione di un pubblico globale per diventare una stella nascente. Nell’arena della battaglia di sopravvivenza gareggerai contro i giocatori e combatterai pericolosi nemici nel gioco in combattimenti giocatore contro giocatore contro ambiente. Usa armi all’avanguardia per stupire la folla e personalizza il tuo personaggio originale con gli aggiornamenti che raccogli e sblocchi mentre inganni la morte, sopravvivi ai tuoi concorrenti e scala le classifiche per diventare una star!

Il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 28 settembre per PlayStation 5 e PlayStation 4, seguito poi dal 5 ottobre per PC tramite Steam ( qui le specifiche di sistema per PC). Restiamo sintonizzati.