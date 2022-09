Saints Row stroncato dalla critica, il CEO di Embracer risponde

Saints Row, a quasi un mese dal lancio, è stato stroncato dalla critica e, come se non bastasse, ha avuto un riscontro molto mediocre per quanto riguarda le vendite. A prendere parola in merito è stato Lars Wingefors, CEO di Embracer durante l’assemblea generale dell’azienda, il quale si è mostrato molto amareggiato dai risultati dichiarando quanto segue:

Personalmente, speravo in una maggiore accoglienza del gioco.È stato molto polarizzante. Ci sono molte cose che si potrebbero dire in dettaglio al riguardo, ma sono da una parte felice di vedere molti giocatori e fan felici, e allo stesso tempo sono anche un po’ triste nel vedere i fan non felici, quindi è difficile



Dunque nessuna dichiarazione sulla natura e la struttura del gioco, non ci sono ripensamenti o pentimenti da parte della casa di sviluppo. Ha poi continuato parlando dell’aspetto finanziario della questione:

Sul lato finanziario, lo so, o sono fiducioso che faremo soldi con l’investimento. Avrebbe un grande ritorno sull’investimento come quello che abbiamo visto in molti altri giochi? Non è molto probabile, ma faremo soldi, e questo è almeno un ottimo punto di partenza.

Questo è quanto è stato dichiarato, ma probabilmente per avere aggiornamenti sull’aspetto finanziario dovremmo aspettare i rapporti trimestriali. Saints Row è stato recentemente rilasciato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per maggiori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione a questo indirizzo.