Gundam Evolution è disponibile su Steam

Bandai Namco ha annunciato il lancio di Gundam Evolution per PC tramite Steam con un nuovo trailer. Le versioni per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One saranno invece disponibili dal 1° dicembre. Gundam Evolution è il primo hero shooter free-to-play del franchise. Il titolo vedrà i giocatori impegnati in avvincenti scontri PvP 6 contro 6 attraverso tre modalità di gioco basate su obiettivi, in cui potranno scegliere tra 12 mobile suite giocabili, oltre a cinque ulteriori unità sbloccabili.

Gundam Evolution è uno sparatutto in prima persona basato sul gioco di squadra free-to-play con combattimenti PvP 6 contro 6 a bordo di mobile suite provenienti dall’universo di Gundam. Il gioco offre tre modalità basate su obiettivi: Point Capture, Domination e Destruction. Il titolo presenta un set di sfide unico che richiederà alle squadre di pianificare e attuare formidabili strategie d’attacco e difesa per conquistare la vittoria. Ogni unità giocabile in Gundam Evolution possiede la propria combinazione unica di abilità offensive, difensive e/o di supporto, in grado di ribaltare le sorti della battaglia. Il roster iniziale di personaggi giocabili includerà 12 unità, tra cui il classico RX-78-2 Gundam e l’iconico ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Sarà possibile sbloccare ulteriori mobile suit e oggetti personalizzabili in due

modi: Usando i Capital Point (CP), accumulabili giocando, oppure le monete EVO, che saranno acquistabili realmente. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Gundam Evolution è un titolo FPS online gratuito in cui i giocatori prendono il controllo dei Mobile Suite dell’anime di successo Gundam e sfidano altri giocatori online in battaglie a obiettivi sei contro sei. Grazie all’azione frenetica e ai controlli coinvolgenti, i giocatori possono passare da un’unità di Mobile Suite all’altra per adattarsi alle condizioni di battaglia in continua evoluzione.

Gundam Evolution è disponibile su PC tramite Steam, mentre le versioni per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One saranno disponibili dal 1° dicembre.