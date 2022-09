Dying Light 2: posticipata ufficialmente l’uscita del DLC

Arriva tramite post su Twitter l’annuncio ufficiale dello slittamento del DLC di Dying Light 2, Bloody Ties, al 10 novembre. L’azienda non ha rilasciato una dichiarazione specifica sulle motivazione, ma pare che lo spostamento sia stato necessario al fine di rifinire ulteriormente il contenuto aggiuntivo per evitare bug.

Come detto in precedenza, non è stato specificato il motivo determinante, ma lo sviluppatore ha organizzato una nuova sessione di domande e risposte sul server Discord ufficiale di Dying Light 2 , così facendo tutti coloro che hanno domande potranno rivolgerle direttamente agli sviluppatori. L’evento si terrà venerdì alle 18:00 CEST. Maggiori dettagli possono essere trovati nel tweet che vi lasciamo in fondo a questo articolo. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che le vendite di Saints Row non sono andate molto bene?La risposta dell’azienda è stata repentina, trovate il nostro articolo dedicato a questo indirizzo.

We have taken the decision to postpone the launch of Bloody Ties until November 10th, to allow the team extra time to polish and squash bugs.

Are you dying to know more? Ask our dev team questions on Discord and they’ll answer this Friday 6pm CEST: https://t.co/Iyivc8uFWx

