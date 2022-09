Diablo Immortal: ecco quando arriva il nuovo, grande aggiornamento

Diablo Immortal è un videogioco di ruolo d’azione online multiplayer di massa free-to-play sviluppato da Blizzard Entertainment e NetEase e la casa di sviluppo annuncia, con moltissimo entusiasmo, l’arrivo di un nuovo, grandissimo aggiornamento, il più importante.

L’aggiornamento in questione sarà disponibile a partire dal 28 settembre prossimo, ed implementa all’interno del gioco ( oltre alle correzioni di bug di routine) tantissime migliorie ed arricchimenti. Sarà aggiunta infatti una nuova spedizione e si continueranno le missioni già esistenti del Monastero Silente, in cui il giocatore dovrà trovare fonti di luce per illuminarne le sale e indebolire le orde degli incubi in modo da affrontare l’oscurità fino alla fonte. Ecco, di seguito, cosa porterà con se il nuovo aggiornamento:

Castello di Cyrangar: questa nuova funzionalità andrà a sostituire gli Accampamenti della Brigata e offrirà nuovi elementi di gioco.

questa nuova funzionalità andrà a sostituire gli Accampamenti della Brigata e offrirà nuovi elementi di gioco. Epura le profondità: i membri potranno ottenere poteri individuali e rivendicare residui da posizionare nelle Stanze della Brigata.

i membri potranno ottenere poteri individuali e rivendicare residui da posizionare nelle Difesa di Cyrangar: il giocatore dovrà collaborare con la Brigata per ottenere ricompense aggiuntive

il giocatore dovrà collaborare con la Brigata per ottenere ricompense aggiuntive Armi Ancestrali: ottenibili prendendo parti a tutti questi eventi.

Questo è solo uno dei tanti aggiornamenti in arrivo per Diablo Immortal, il Pass Battaglia della Stagione 5 sarà disponibile a partire dal prossimo 29 settembre, per maggiori informazioni sui contenuti in arrivo basta visitare il sito ufficiale. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che il DLC di Dying Light 2 è stato ufficialmente posticipato? Qui il nostro articolo dedicato.