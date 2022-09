The Legend of Heroes: trailer di debutto del nuovo anime

Falcom e Tatsunoko Production hanno pubblicato il primo trailer di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War, il prossimo anime ambientato nel mondo di The Legend of Heroes. L’anime prende ispirazione dalla serie di videogiochi Trails of Cold Steel per PlayStation e Nintendo Switch suddivisa al momento in cinque capitoli. A luglio l’intera serie è stata pubblicata in una Complete Box contenente tutti e cinque i giochi. L’anime è ambientato dopo gli eventi narrati nei cinque titoli della serie videoludica. Di seguito la sinossi della storia e il cast dell’anime, tramite il suo sito web ufficiale:

Storia

S.1205.

Lavi è una ragazza nata e cresciuta nello stato dell’Ambria settentrionale, la regione più povera della parte nord-occidentale di Zemuria. Per proteggere la sua città natale e dimostrare di essere diversa da suo nonno Vlad, che una volta era stato acclamato come un eroe, ma ha tradito l’Ambria settentrionale, si offre volontaria per prestare servizio nei famosi Jaegers del Nord, il più grande corpo di jaeger del continente. Dedicata ai suoi doveri al punto da violare ripetutamente la disciplina, Lavi viene raggruppata in un plotone con Marty, Iseria e Talion e le viene ordinato di intraprendere una spericolata missione sotto copertura nell’Impero Ereboniano.

Cast

Lavian Winslet (doppiato da Makoto Koichi)

Martin S. Robinson (doppiato da Yuichi Nakamura)

Iseria Frost (doppiata da Sarah Emi Bridcutt)

Talion Drake (doppiato da Yuuki Ono)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War andrà in onda all’inizio del 2023.