Splinter Cell Remake: la storia sarà aggiornata per un pubblico più moderno

Nel dicembre 2021, Ubisoft aveva annunciato che un remake di Splinter Cell era ufficialmente in fase di sviluppo. Fatto da Ubisoft Toronto da zero, con lo Snowdrop Engine, avrà “grafica e gameplay di nuova generazione” pur mantenendo lo “spirito” dei giochi precedenti. Secondo un recente annuncio di Scriptwriter, avrà anche una sceneggiatura aggiornata.

Lo studio ha dichiarato: “Utilizzando il primo gioco Splinter Cell come base, stiamo riscrivendo e aggiornando la storia per un pubblico moderno”. L’obiettivo è quello di “mantenere lo spirito e i temi del gioco originale, esplorando i nostri personaggi e il mondo per renderli più autentici e credibili”, e creare “un’esperienza narrativa coesa e avvincente” che si rivolga a “un nuovo pubblico di fan di Splinter Cell”.

Alcuni aspetti del lavoro includono i dialoghi per le scene di doppiaggio e cinematografiche del gioco, i dialoghi scriptati e sistematici come le conversazioni degli NPC, lo sviluppo degli archi dei personaggi e così via. Lo sceneggiatore dovrà anche “rivedere e modificare i dialoghi in base al feedback del regista/leader per garantire qualità e coerenza“.

In quanto tali, gli aggiornamenti e le riscritture potrebbero garantire una migliore fluidità dei dialoghi, oltre a essere più realistici e rilevanti per l’epoca moderna. Il tempo ci dirà se e quale elemento della storia verrà modificato o eliminato.

Lo scorso anno il remake di Splinter Cell si trovava “nelle primissime fasi di sviluppo”, quindi potrebbe volerci un po’ prima che venga rivelato qualcosa. Rimanete quindi sintonizzati nel frattempo per qualsiasi dettaglio che arriverà in futuro.