Marsupilami Hoobadventure: ecco le prime immagini dell’espansione The Hidden World

Si torna a Palombia! Ecco le prime immagini della nuova espansione gratuita di Marsupilami: Hoobadventure, dal titolo The Hidden World. Sarà un viaggio in un universo “fuori dal tempo”, pieno di creature preistoriche, tutto da scoprire.

I tre marsupiali più pazzi del mondo tornano in azione il 17 novembre su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One e PC. The Hidden World contiene 10 livelli nuovi di zecca, per una folle avventura giurassica! Mentre i giocatori più abili proveranno la modalità Chrono, solo i migliori potranno affrontare la nuovissima modalità Cataclysm! Per tutti, nuovi nemici da combattere e tanti oggetti da collezione non fossilizzati per sbloccare tutti gli obiettivi del gioco.

Ispirato ai fumetti dei Marsupilami creati dall’artista francese André Franquin, questo “platform in 2.5D” porterà i giocatori in un coloratissimo viaggio attraverso la giungla palombiana, passando per una città sulla costa del continente centroamericano e persino per un tempio abbandonato. Salta, colpisci, scatta e dondola con la coda come solo i Marsupilami sanno fare! Saltate da un livello all’altro dall’incantevole villaggio costiero, alla famosa giungla palombiana, a un tempio misterioso e, infine, scoprite il mondo preistorico perduto e sospeso nel tempo. Il Marsupilami è un animale immaginario, che unisce le parole “marsupiale” e “amico” (amì in francese) creato da André Franquin, apparso per la prima volta nella serie di fumetti “Spirou & Fantasio”. I Marsupilami sono diventati popolarissimi in tutto il mondo, tanto da guadagnarsi la loro serie di fumetti dedicata, edita da Dupuis.

L’espansione The Hidden World per Marsupilami: Hoobadventure arriverà il 17 novembre 2022 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC e per la prima volta su PlayStation 5 e Xbox Series.