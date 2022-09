Resident Evil Village: svelata la longevità del DLC Shadows of Rose

Quando Resident Evil Village accoglierà il DLC Shadows of Rose, il gioco riceverà anche la nuova modalità in terza persona per la storia principale e i nuovi contenuti dei Mercenari, i quali regaleranno ai giocatori diverse modalità con cui potranno cimentarsi.

In un’intervista rilasciata a IGN Japan, il regista Kento Kinoshita ha fornito ulteriori dettagli sull’episodio della storia, in particolare per quanto riguarda la sua durata e la sua portata. Secondo Kinoshita, Shadows of Rose avrà una durata di circa quattro ore, il che la renderebbe una delle più grandi espansioni di Resident Evil in termini di longevità.

Nel frattempo, il direttore conferma anche che l’episodio della storia sarà caratterizzato da diverse ambientazioni, anche se Castle Dimitrescu è l’unica che abbiamo visto finora nei filmati di pre-lancio, poiché il DLC è ambientato all’interno della mente del megamicete, è lecito aspettarsi che tutti i luoghi siano versioni distorte di quelli reali.

Resident Evil Village Shadows of Rose verrà lanciato per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia il 28 ottobre.