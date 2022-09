La serie di The Legend of Heroes Trails ha venduto 7 milioni di copie

Falcom ha annunciato che la serie The Legend of Heroes: Trails (nota come Kiseki in Giappone) ha venduto oltre sette milioni di unità in tutto il mondo. L’ultima volta ha dichiarato di aver superato le cinque milioni di vendite per il franchise nel settembre 2020.

Questo risultato precede il lancio di The Legend of Heroes: Trails from Zero la prossima settimana su PS4, Nintendo Switch e PC in Nord America e in Europa. In Giappone, The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki 2 CRIMSON SiN, verrà lanciato il 29 settembre per PS4 e PS5. Non è ancora stata annunciata una localizzazione inglese per il gioco originale, il che significa che il sequel potrebbe essere ancora più lontano.

Per fortuna, i fan occidentali avranno a disposizione The Legend of Heroes: Trails to Azure, Trails into Reverie e Boundless Trails: The Legend of Nayuta il prossimo anno. Tutti e tre i giochi saranno disponibili per PS4, Nintendo Switch e PC.