Dune Spice Wars: presentata la casata imperiale Corrino

Dune Spice Wars (qui il nostro provato), 4X di strategia in tempo reale di Funcom, da oggi il benvenuto alla Casata Imperiale Corrino come una delle cinque fazioni giocabili, espandendo così la già ardente guerra per la spezia. Partendo da una solida base, Dune Spice Wars si è espanso ed è rapidamente migliorato da quando è stato lanciato in Early Access lo scorso aprile. L’aggiornamento principale di oggi segna il secondo dei quattro pilastri annunciati prima del lancio, con diversi aggiornamenti minori che apportano ulteriori migliorie al bilanciamento e alla qualità della vita. Di seguito tutti i dettaglo ufficiali.

Shaddam IV, l’Imperatore Padishah, porta su Dune i suoi palazzi reali mobili, espressione del suo dominio sul pianeta. Sebbene la posizione gli garantisca una tassa costante sulla spezia (o una tangente), deve comunque preoccuparsi di sottostare alle tasse della Gilda Spaziale così da mantenere accessibili i costi per i viaggi interstellari.

Come Casata Corrino, eserciterete la vostra influenza sulle altre fazioni manipolando il CHOAM market e il Landsraad. In casi estremi, potrete sempre fare affidamento sugli spietati Sardaukar per schiacciare ogni opposizione.

Come governanti di un territorio esteso in tutta la galassia, i consiglieri imperiali hanno una grande esperienza in fatto di intrighi. La Principessa Irulan e Wensicia Corrino, figlie di Shaddam IV, conferiscono alla Casata Corrino una mente politicamente acuta e perspicace. Il Capitano Aramsham è un ufficiale Sardaukar, esperto nel comandare la forza combattente più elitaria dell’universo. Hasimir Fenring, il mentat assassino, è uno dei combattenti più letali dell’Imperium e il più caro amico di Shaddam IV.

Mettete le altre fazioni l’una contro l’altra, impiegate la vostra forza politica e militare con glaciale precisione e riprendetevi ciò che è vostro. Scoprite subito la nuova fazione imperiale e assicuratevi che la spezia scorra a fiumi.

Fate spazio ai Reali!

Sua Maestà Imperiale, Shaddam IV, Imperatore Padishah dell’Universo Conosciuto, è arrivato su Arrakis per risolvere una volta per tutte la questione della sua supervisione, e non è contento di doverlo fare.

La Casata Corrino è stata al timone dell’Imperium per dieci millenni, bilanciando gli interessi contrastanti della CHOAM, della Gilda Spaziale e delle Grandi Casate, e non ha intenzione di perdere la presa sul pianeta più prezioso dell’universo.

L’Imperatore ha portato con sé le sue terrificanti legioni di Sardaukar, misteriosi guerrieri d’élite provenienti da Salusa Secundus. Dovrà usare loro, così come tutto il suo acume politico e la sua influenza sul CHOAM, per sottomettere le casate indisciplinate e i selvaggi ribelli di Arrakis.

Gameplay Casata Corrino

L’Imperatore non ha intenzione di rimanere a lungo su Arrakis. Infatti, ha portato sul pianeta le sue astronavi reali, oltre ai palazzi mobili completamente attrezzati per ospitare l’amministrazione imperiale e fungere da centro operativo. E naturalmente, in caso di necessità, può chiedere che un secondo di questi giganti scenda dai cieli verso Arrakis.

La posizione di Imperatore comporta molti poteri, ma soprattutto molte responsabilità. La più importante è quella di mantenere docile la Gilda Spaziale. Mentre la Casata Corrino riceve una tassa (o una tangente) sulla Spezia dalla maggior parte delle fazioni su Arrakis, deve a sua volta pagare le tasse della Gilda per mantenere accessibili i viaggi interstellari, non solo per il proprio profitto, ma anche per il beneficio di tutte le grandi Casate dell’Imperium.

Questo dovere dà loro un ampio margine di influenza sulle altre fazioni, ulteriormente rafforzato dalla loro capacità di prestare Sardaukar, di cambiare l’agenda del Landsraad e di usare i loro contatti per manipolare il CHOAM market.

Il Leader della Casata Corrino

Shaddam IV, 81° Imperatore Padishah, governa l’Impero di Corrino da 36 anni, fin dal tragico assassinio del padre. Dopo aver gestito per anni la tumultuosa politica del Landsraad, Shaddam è diventato un esperto nell’usare le ambizioni dei suoi avversari contro di loro.

La sua crescente paranoia, alimentata dalla mancanza di un erede maschio e dalla crescente popolarità del Duca Leto Atreides, lo ha portato a intraprendere le Guerre della Spezia, mezzo con il quale intende eliminare qualsiasi minaccia e affermare il suo dominio sul commercio della spezia stessa.

I Consiglieri della Casata Corrino

L’amministrazione imperiale è perfettamente strutturata per governare in modo efficiente un territorio vasto come tutta la galassia. Al centro di essa si trova la corte di consiglieri fidati di Shaddam, composta per lo più da membri della famiglia e da collaboratori di lunga data, la cui lealtà e competenza non possono essere messe in discussione.

La Principessa Irulan è la figlia maggiore di Shaddam IV. Coinvolta nelle trame del padre e delle Bene Gesserit, è abituata a ottenere il meglio da ogni brutta situazione.

Wensicia Corrino è la terza figlia di Shaddam IV, addestrata fin dalla più tenera età all’amministrazione. La sua mente indipendente la spinge a cercare un ruolo più attivo nelle attività della Casata Corrino.

Il Capitano Aramsham è un fiero ufficiale dei Sardaukar, inviato su Arrakis durante le Guerre della Spezia. Aramsham è un esperto nell’usare i soldati di leva come carne da macello per sostenere le legioni Sardaukar.

Hasimir Fenring è un acuto mentat assassino, uno dei combattenti più letali dell’Imperium e il più caro amico di Shaddam IV.

Unità speciali della Casata Corrino

In ultima istanza, la Casata Corrino può sempre fare affidamento sulla sua potenza militare per mettere eventualmente in riga una fazione riluttante.

Utilizza grandi formazioni di soldati a basso costo e alcune unità d’élite specializzate in tattiche estreme, tra cui i formidabili Sardaukar, i cui eserciti sono rinomati per la loro spietata efficienza e per non lasciare spazio a errori.

Le unità speciali includono